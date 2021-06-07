Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май

Москва, 7 июня. Перечень наиболее подорожавших за май 2021 года продовольственных товаров опубликовал Росстат.

Больше всех в цене прибавила свекла — 35,3%. Следом идут капуста, подорожавшая на 25,2%, морковь — на 18,8% картофель — на 15,4%, лимоны — на 12,8%, лук — на 11,3%. Стоимость винограда в мае выросла на 4,2%, майонеза — на 3%, баранины и гречки — на 2,7%, маргарина — на 2,4%.

Лидером среди продуктов по снижению цены стали помидоры — на 8,3%. На 7,9% упала стоимость огурцов, на 6,8% — яиц, на 1,3% — бананов.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников накануне сообщил, что для упреждения подорожания продуктов питания Россия может расширить ограничения на экспорт товаров.