Объединение НКО может снизить затраты и повысить эффективность их работы

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07 июня 21:02
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новостей
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
20:50
Экономика
Сыровар Сирота рассказал, как санкции способствуют развитию отрасли
20:47
Общество
Крым в составе Украины на форме украинских игроков не впечатлил крымских спортсменов
20:46
Шоу-бизнес
Троицкая поделилась подробностями своей беседы с Собчак на ПМЭФ-2021
20:44
Политика
Байден проведет переговоры с Эрдоганом на саммите НАТО
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Объединение НКО может снизить затраты и повысить эффективность их работы

Общество
Объединение НКО может снизить затраты и повысить эффективность их работы
Федеральное агентство новостей  / 

О том, какие преимущества способно дать некоммерческим организациям их объединение, рассказал член Общественной палаты Санкт-Петербурга Андрей Малков в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Какие НКО нужны России и что делать с нежелательными организациями».

По словам эксперта, он на личном опыте смог убедиться, что в настоящее время есть необходимость координации работы НКО.

«Я возглавляю ресурсный центр некоммерческих организаций, который объединяет более 100 НКО различной направленности. Я бы хотел, чтобы таких инфраструктурных организаций стало больше. Мы не боимся конкуренции. У нас разные области работы. Очень не хватает инфраструктурных организаций, которые могли бы соединять в нужном русле деятельность различных структур», — сообщил гость.

Андрей Малков привел конкретный пример того, как различные группы людей могли бы оказать друг другу неоценимую помощь.

«У одних организаций есть волонтеры, у других, так сложилось, есть бесплатное помещение. У третьих есть медиаресурсы для освещения деятельности. Соединив их между собой, можно довольно быстро и успешно оптимизировать затраты всех организаций. Такая коалиция будет работать на более широкую аудиторию при меньших затратах. За счет этого увеличится число благополучателей», — пояснил собеседник.

В завершение он перечислил возможные благоприятные изменения, которых поможет добиться такая координация действий.

«Социальная сфера в Петербурге вырастет в разы. Сами организации также будут развиваться быстрее. У некоторых из них просто нет возможности часто приходить на эфиры и рассказывать о своей деятельности. Они смогут делегировать это более профессиональной организации», — подытожил член Общественной палаты Санкт-Петербурга.

Ранее ФАН сообщил о том, что НКО запустили несколько бесплатных спортивных проектов для москвичей. Так, например, в рамках движения parkrun («Паркран») забеги на 5 километров возобновились в столичных парках с 3 апреля.

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Все новости / Общество / Объединение НКО может снизить затраты и повысить эффективность их работы
нко андрей малков
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