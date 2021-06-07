Объединение НКО может снизить затраты и повысить эффективность их работы

О том, какие преимущества способно дать некоммерческим организациям их объединение, рассказал член Общественной палаты Санкт-Петербурга Андрей Малков в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Какие НКО нужны России и что делать с нежелательными организациями».

По словам эксперта, он на личном опыте смог убедиться, что в настоящее время есть необходимость координации работы НКО.

«Я возглавляю ресурсный центр некоммерческих организаций, который объединяет более 100 НКО различной направленности. Я бы хотел, чтобы таких инфраструктурных организаций стало больше. Мы не боимся конкуренции. У нас разные области работы. Очень не хватает инфраструктурных организаций, которые могли бы соединять в нужном русле деятельность различных структур», — сообщил гость.

Андрей Малков привел конкретный пример того, как различные группы людей могли бы оказать друг другу неоценимую помощь.

«У одних организаций есть волонтеры, у других, так сложилось, есть бесплатное помещение. У третьих есть медиаресурсы для освещения деятельности. Соединив их между собой, можно довольно быстро и успешно оптимизировать затраты всех организаций. Такая коалиция будет работать на более широкую аудиторию при меньших затратах. За счет этого увеличится число благополучателей», — пояснил собеседник.

В завершение он перечислил возможные благоприятные изменения, которых поможет добиться такая координация действий.

«Социальная сфера в Петербурге вырастет в разы. Сами организации также будут развиваться быстрее. У некоторых из них просто нет возможности часто приходить на эфиры и рассказывать о своей деятельности. Они смогут делегировать это более профессиональной организации», — подытожил член Общественной палаты Санкт-Петербурга.

Ранее ФАН сообщил о том, что НКО запустили несколько бесплатных спортивных проектов для москвичей. Так, например, в рамках движения parkrun («Паркран») забеги на 5 километров возобновились в столичных парках с 3 апреля.