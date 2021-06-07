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07 июня 19:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:33
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:32
Происшествия
Упавшее дерево повредило шесть машин в Москве
19:31
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:31
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
Все новости

Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»

Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Вашингтон, 7 июня. Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» является «свершившимся фактом», заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Помимо этого, он отметил, что исключение из американских ограничительных мер для компании Nord Stream 2 AG может быть отозвано.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на решение США не вводить санкции против компании. По его словам, украинским властям приятно думать, что они являются союзниками американской стороны в Европе, а также ждать, что Вашингтон начнет советоваться с ними по поводу отношений с РФ.

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Все новости / Политика / Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
сша блинкен Северный поток — 2
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