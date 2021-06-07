Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»

Вашингтон, 7 июня. Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» является «свершившимся фактом», заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Помимо этого, он отметил, что исключение из американских ограничительных мер для компании Nord Stream 2 AG может быть отозвано.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на решение США не вводить санкции против компании. По его словам, украинским властям приятно думать, что они являются союзниками американской стороны в Европе, а также ждать, что Вашингтон начнет советоваться с ними по поводу отношений с РФ.