Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta

Минск, 7 июня. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что вскоре станут известны фамилии причастных к работе признанного экстремистским в республике Telegram-канала Nexta.

Как сообщила пресс-секретарь Александра Лукашенко, также власти страны расскажут еще «много интересного» о работе канала.

Ранее Кремль заявил, что необходимо пояснить заявление задержанного сооснователя Nexta Романа Протасевича о финансировании ресурса неким «бизнесменом из РФ». Пояснение должен сделать либо сам журналист, либо Белоруссия, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщил Протасевич в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, Telegram-канал Nexta Live планировали перевести на российскую повестку после того, как незаконные митинги в Белоруссии закончились.