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Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
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07 июня 19:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:33
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:32
Происшествия
Упавшее дерево повредило шесть машин в Москве
19:31
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:31
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
Все новости

Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством

Шоу-бизнес
Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
Первый канал  /  prt scr / Три аккорда

Москва, 7 июня. Клирик Русской православной церкви иеромонах Фотий считает, что певица Елена Ваенга не должна была петь хит Михаила Круга «Золотые купола» в рясе на фоне храма.

Певица Елена Ваенга оказалась в эпицентре скандала после выхода в эфир очередного выпуска шоу «Три аккорда» на Первом канале. Эстрадная артистка предстала в образе священнослужителя с необычным репертуаром. По непонятным причинам она исполнила тюремный хит «Золотые купала», который был визитной карточкой покойного шансонье Михаила Круга.

Иеромонах Фотий, ставший известным в России после победы в вокальном проекте «Голос», отреагировал на выступление 44-летней знаменитости. По словам представителя Русской православной церкви, облачаться в рясу не могут все подряд.

«Образ инока или священника нельзя примерять любому человеку. Потому что это ломает дозволенные границы и является кощунством. Тем более песня из тюремной лирики никак не ложится на данный образ. Никто из священства не пел бы такую песню», — заявил в беседе с РИА Новости иеромонах Фотий.

Представитель церкви надеется, что Елена Ваенга внимательно отнесется к реакции россиян на свой номер и больше никогда так делать не будет, так как является верующим человеком. Он подчеркнул, что делать шоу на подобные темы нельзя, это может оскорбить чувства верующих. Во всем нужно знать предел, считает собеседник агентства.

РПЦ также отреагировала на выступление Ваенги в образе священнослужителя с неподходящей песней. Церковь раскритиковала артистку за неуважение к вере.

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Все новости / Шоу-бизнес / Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
ваенга иеромонах Фотий Золотые купола
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