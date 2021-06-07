Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством

Москва, 7 июня. Клирик Русской православной церкви иеромонах Фотий считает, что певица Елена Ваенга не должна была петь хит Михаила Круга «Золотые купола» в рясе на фоне храма.

Певица Елена Ваенга оказалась в эпицентре скандала после выхода в эфир очередного выпуска шоу «Три аккорда» на Первом канале. Эстрадная артистка предстала в образе священнослужителя с необычным репертуаром. По непонятным причинам она исполнила тюремный хит «Золотые купала», который был визитной карточкой покойного шансонье Михаила Круга.

Иеромонах Фотий, ставший известным в России после победы в вокальном проекте «Голос», отреагировал на выступление 44-летней знаменитости. По словам представителя Русской православной церкви, облачаться в рясу не могут все подряд.

«Образ инока или священника нельзя примерять любому человеку. Потому что это ломает дозволенные границы и является кощунством. Тем более песня из тюремной лирики никак не ложится на данный образ. Никто из священства не пел бы такую песню», — заявил в беседе с РИА Новости иеромонах Фотий.

Представитель церкви надеется, что Елена Ваенга внимательно отнесется к реакции россиян на свой номер и больше никогда так делать не будет, так как является верующим человеком. Он подчеркнул, что делать шоу на подобные темы нельзя, это может оскорбить чувства верующих. Во всем нужно знать предел, считает собеседник агентства.

РПЦ также отреагировала на выступление Ваенги в образе священнослужителя с неподходящей песней. Церковь раскритиковала артистку за неуважение к вере.