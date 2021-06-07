Ученые предупредили об очередной опасности глобального потепления

Москва, 7 июня. Глобальное потепление продолжает нагревать океан, а это ведет к дестабилизации ледяных щитов на Земле. Ученые заявили, что исследовали новый эффект таяния ледников.

Специалисты просмотрели более 3 млн компьютерных симуляций, которые затрагивают ледяные щиты Западной Антарктиды, Гренландии, теплого атлантического Гольфстрима и тропических лесов Амазонки. Они показали связь между этими регионами, которая существует даже при небольшом повышении температур в пределах двух градусов по Цельсию.

Авторы работы утверждают, что если человечество не начнет принимать никаких мер по борьбе с переменой климата, то такие города, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Мумбаи, могут уйти под воду. Они подчеркнули, что при таянии ледников возможен «эффект домино».

Как пишет «Ридус», глобальное потепление напрямую повлияет на жизнь людей. Так, таяние ледников в Антарктике поставит под вопрос существование многих прибрежных городов.

Ранее сообщалось, что Гималайские ледники оказались устойчивы к глобальному потеплению. По мнению ученых, причиной этой особенности является их структура.