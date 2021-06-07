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07 июня 19:34
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новостей
19:33
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:32
Происшествия
Упавшее дерево повредило шесть машин в Москве
19:31
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:31
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
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Ученые предупредили об очередной опасности глобального потепления

Наука
Ученые предупредили об очередной опасности глобального потепления
pixabay.com  /  LuisValiente

Москва, 7 июня. Глобальное потепление продолжает нагревать океан, а это ведет к дестабилизации ледяных щитов на Земле. Ученые заявили, что исследовали новый эффект таяния ледников.

Специалисты просмотрели более 3 млн компьютерных симуляций, которые затрагивают ледяные щиты Западной Антарктиды, Гренландии, теплого атлантического Гольфстрима и тропических лесов Амазонки. Они показали связь между этими регионами, которая существует даже при небольшом повышении температур в пределах двух градусов по Цельсию.

Авторы работы утверждают, что если человечество не начнет принимать никаких мер по борьбе с переменой климата, то такие города, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Мумбаи, могут уйти под воду. Они подчеркнули, что при таянии ледников возможен «эффект домино».

Как пишет «Ридус», глобальное потепление напрямую повлияет на жизнь людей. Так, таяние ледников в Антарктике поставит под вопрос существование многих прибрежных городов.

Ранее сообщалось, что Гималайские ледники оказались устойчивы к глобальному потеплению. По мнению ученых, причиной этой особенности является их структура.

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таяние исследование ледники
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