Симферополь, 7 июня. Северо-Крымский канал обеспечивал до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде до того, как Украина в 2014 году перекрыла ее подачу.

Дамба, предназначенная для блокировки подачи воды Днепра в Крым, трещит по швам, как и вся инфраструктура Украины. Такое мнение выразили депутаты Госдумы и парламента полуострова, передают РИА Новости.

«Действия, которые они осуществили в 2014 году, даже природа против них: все рушится, все до конца не доделывают. <...> Дамба рушится — это цена всей подлости, которую они натворили», — заявил политический деятель Крыма Ефим Фикс.

По мнению Андрея Козенко, депутата Госдумы от Республики Крым, сейчас никто не может гарантировать безопасность и чистоту воды с Украины, поэтому пока ее не стоит поставлять на полуостров.

«Все, что происходит с 2014 года, все у них плохо складывается, даже дамба, где из всех щелей вода пошла. А вообще, это показательно для всей инфраструктуры Украины», — добавил собеседник издания.

Напомним, временное заграждение, состоящее из мешков с песком и металлоконструкций, в Херсонской области возвели местные фермеры в 2014 году. Годом позднее украинцы начали возводить новый барьер, который не закончен до сих пор.

Ранее сообщалось, что Северо-Крымский канал вновь наполнен водой благодаря артезианским скважинам.