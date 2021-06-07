МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел

Ереван, 7 июня. Все заместители министра иностранных дел Армении покинули свои посты.

Должностные лица из МИД страны ушли в отставку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стали известны результаты соцопросов, проведенных накануне парламентских выборов. Лидирующее место занимает политический альянс «Мой шаг». Его возглавляет и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Респонденты ответили на вопрос, за кого они проголосовали, если выборы проводились бы завтра. «Мой шаг» выбрали 22,9% опрошенных.