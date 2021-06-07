«Зона Протасевича 2.0». Что стоит раскаяние оппозиционера?

На прошлой неделе белорусский телеканал ОНТ опубликовал полуторачасовое интервью одного из основателей Telegram-канала Nexta, а также бывшего военспеца украинского националистического батальона «Азов» Романа Протасевича, в котором задержанный «оппозиционер» откровенничает и раскаивается. Но чего стоят эти слезы раскаяния?

В новом выпуске авторской программы «Зона», ее ведущий Игорь Кимаковский разбирает по полочкам интервью с Романом Протасевичем, а также пытается разобраться, почему «оппозиционер» так быстро предает свои убеждения и переобувается? Подвергался ли он пыткам со стороны белорусских силовиков? А также почему его раскаяние не стоит и выеденного яйца?