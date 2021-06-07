Пушков назвал дискриминирующим закон «О коренных народах Украины»

Москва, 7 июня. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал новый законопроект президента Украины Владимира Зеленского «О коренных народах».

Пушков сообщил, что во время заседания Совета Федерации РФ он поднимал тему о расизме в новом законопроекте Зеленского. По его словам, принятие этой инициативы «введет официальную дискриминацию» не только по отношению к русским, но и к представителям других народов, которые проживают на Украине.

«О недопустимости такого закона надо говорить не только в ПАСЕ, но и в Комитете министров Совета Европы, и в ОБСЕ. Не только России, но и Венгрии, Польше, Греции не должно быть безразлично положение их соплеменников на националистической Украине», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Украинский лидер внес законопроект о коренных народах страны на рассмотрение в Верховную раду. По словам Зеленского, такое решение приняли в поддержку крымских татар, передает «Национальная служба новостей».

По мнению депутатов Госдумы РФ, на эту инициативу должны обратить внимание в ПАСЕ. Законодатели сообщили, что закон «О коренных народах» является провокацией.