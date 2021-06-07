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07 июня 19:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:33
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:32
Происшествия
Упавшее дерево повредило шесть машин в Москве
19:31
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:31
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
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Пушков назвал дискриминирующим закон «О коренных народах Украины»

Политика
Пушков назвал дискриминирующим закон «О коренных народах Украины»
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 7 июня. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал новый законопроект президента Украины Владимира Зеленского «О коренных народах».

Пушков сообщил, что во время заседания Совета Федерации РФ он поднимал тему о расизме в новом законопроекте Зеленского. По его словам, принятие этой инициативы «введет официальную дискриминацию» не только по отношению к русским, но и к представителям других народов, которые проживают на Украине.

«О недопустимости такого закона надо говорить не только в ПАСЕ, но и в Комитете министров Совета Европы, и в ОБСЕ. Не только России, но и Венгрии, Польше, Греции не должно быть безразлично положение их соплеменников на националистической Украине», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Украинский лидер внес законопроект о коренных народах страны на рассмотрение в Верховную раду. По словам Зеленского, такое решение приняли в поддержку крымских татар, передает «Национальная служба новостей».

По мнению депутатов Госдумы РФ, на эту инициативу должны обратить внимание в ПАСЕ. Законодатели сообщили, что закон «О коренных народах» является провокацией.

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Все новости / Политика / Пушков назвал дискриминирующим закон «О коренных народах Украины»
россия зеленский пушков закон
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