ВВС США объявили о списании большого количества боевых самолетов

Вашингтон, 7 июня. ВВС США хотят существенно сократить количество самолетов в своем авиапарке. К списанию готовят 201 боевую единицу.

Издание Air Force Magazine пишет, что наибольшее сокращение парка коснется истребителей и составит 137 самолетов. Предполагается, что освободившиеся после списания ресурсы будут направлены в виде помощи тем странам, которые применят их для конкуренции с Россией или Китаем в военной сфере.

По имеющимся данным, взамен 201 списанного самолета планируется построить 91 новый. Кроме того, американские ВВС ожидают крупной поставки самолетов F-15EX и F-35. К 2026 году США планируют списать 421 машину.

Что касается парка бомбардировщиков, то после отправки на кладбище самолетов 17 B-1B Lancer в 2021 году, он останется неизменным.

Ранее сообщалось, что ВВС США начинают процедуру постепенного возвращения бомбардировщиков B-1B в эксплуатацию после исправления дефектов.