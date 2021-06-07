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07 июня 19:33
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новостей
19:33
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:32
Происшествия
Упавшее дерево повредило шесть машин в Москве
19:31
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:31
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
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ВВС США объявили о списании большого количества боевых самолетов

Армия
ВВС США объявили о списании большого количества боевых самолетов
yatsenyuk.org.ua  /  Пресс-служба Арсения Яценюка

Вашингтон, 7 июня. ВВС США хотят существенно сократить количество самолетов в своем авиапарке. К списанию готовят 201 боевую единицу.

Издание Air Force Magazine пишет, что наибольшее сокращение парка коснется истребителей и составит 137 самолетов. Предполагается, что освободившиеся после списания ресурсы будут направлены в виде помощи тем странам, которые применят их для конкуренции с Россией или Китаем в военной сфере.

По имеющимся данным, взамен 201 списанного самолета планируется построить 91 новый. Кроме того, американские ВВС ожидают крупной поставки самолетов F-15EX и F-35. К 2026 году США планируют списать 421 машину.

Что касается парка бомбардировщиков, то после отправки на кладбище самолетов 17 B-1B Lancer в 2021 году, он останется неизменным.

Ранее сообщалось, что ВВС США начинают процедуру постепенного возвращения бомбардировщиков B-1B в эксплуатацию после исправления дефектов.

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Все новости / Армия / ВВС США объявили о списании большого количества боевых самолетов
пентагон истребители ввс сша
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