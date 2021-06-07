Александр Петров рассказал о работе с Данилой Козловским в «Надвое»

Москва, 7 июня. Актер Александр Петров рассказал о совместной работе с коллегой по площадке Данилой Козловским, с которым они играют друзей в сериале «Надвое».

Съемки киноленты Валерия Тодоровского уже прошли «экватор». Впереди съемочную группу ждут поездки на «Сапсане» и прогулки по культурной столице России.

Сериал «Надвое» рассказывает о двух друзьях, судьба которых меняется после рабочей поездки в Санкт-Петербург. Лучших приятелей играют именитые актеры — Козловский и Петров. О работе в паре и взаимоотношениях друг с другом узнали журналисты газеты «Культура» из интервью со звездами.

«Мы ведь могли и не сойтись на съемочной площадке. Было бы проще пригласить актеров — реальных друзей, которые знают друг друга близко не первый год. Но такое решение вызвало огромный интерес у зрителей, да и весь актерский состав фильма просто потрясающий, получаешь огромное удовольствие от работы», — признался Петров, рассказывая о работе с Козловским.

Его партнер тоже пришел в восторг от тандема и сюжета ленты. Он подчеркнул, что профессионально довольно счастлив.

О страте съемок собственного сериала ранее заявили участники «Квартета И». За основу первого проекта актеры взяли спектакль «В Бореньке чего-то нет», который четыре года подряд собирал полные залы зрителей.