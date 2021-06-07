Малков назвал суммы, которые государство готово тратить на поддержку НКО



Государство активно взялось за некоммерческие организации — НКО. Какие-то из них признаются иноагентами, что накладывает ряд ограничений на их деятельность, а каким-то, напротив, протягивают руку помощи в виде субсидий и грантов. Только в Петербурге в этом году с полсотни НКО получат субсидии на развитие своих проектов. Нужны ли НКО в России? Чем они занимаются? Кто такие НКО-иноагенты? На эти вопросы в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, ответил член Общественной палаты Петербурга Андрей Малков.

Государство активно поддерживает НКО за счет профильных организаций и ведомств, рассказал Малкин. По его словам, один только комитет по культуре готов тратить на это около миллиарда рублей в год, комитет по молодежной политике — скромнее, там для НКО предусмотрено всего 100 млн рублей. В целом, схема подачи заявки на конкурс везде примерно одинаковая. НКО могут представить на конкурс любой проект: в сфере образования, культуры, градозащиты, молодежной политики. Победителей определяет специальная комиссия, которая состоит из представителей крупных профильных организаций и муниципалитетов. Они и определяют, какие проекты наиболее важны для города.

«Есть два вида предоставления денег. Первый — это финансовое обеспечение, когда организатор сначала подает заявку и только потом проводит мероприятие. В зависимости от комитета, такое авансирование осуществляется по-разному. Например, в комитете по молодежной политике 80% выплачивают до и 20% — после проведения мероприятия. Второй — это возмещение уже сделанных затрат. Сначала делаете мероприятие, а потом просите у государства компенсацию, если считаете нужным», — пояснил представитель Общественной палаты.

Касательно целевого использования субсидий Малкин подчеркнул, что НКО так же, как и коммерческие структуры, работают на основе устава и в соответствии с учредительными документами. Если деньги потрачены неэффективно, то возникнут серьезные проблемы с проверяющими органами. Но источники финансирования НКО могут быть разными, отметил он. Некоторые благотворительные фонды имеют довольно большой оборот средств за счет частных пожертвований.

«В благотворительности есть ежегодный аудит. Они могут тратить до 15% полученных денежных средств на уставные цели организации и на развитие. В обычных некоммерческих организациях, если грантодатель не дал указаний, распределение денежных потоков осуществляется самостоятельно. Поэтому в некоторых случаях они могут потратить любую сумму по своему усмотрению», — объяснил он.

В Петербурге НКО достаточно много, но, по мнению Малкина, для их полноценной работы не хватает единого ресурсного центра, чтобы можно было соединить их деятельность в правильном направлении. Такой центр помог бы успешно оптимизировать затраты и увеличить количество благополучателей.

Мерами государственной поддержки, как правило, пользуются организации, занятые в социальной сфере: работа с трудными подростками, инвалидами, пожилыми людьми. Такие НКО помогают делать мир лучше, уверен спикер. При этом он отметил, что, даже если в такие организации деньги поступают из-за рубежа, в этом нет ничего предосудительного.

«Получаешь иностранные деньги — просто не участвуй в политических историях. Это логично. Если поступающие из зарубежного фонда деньги тратятся на благое дело — это одно. Если на участие в политической деятельности — пиши у себя на всех ресурсах, что ты являешься иностранным агентом», — заявил он.

Спикер объяснил, что закон об иноагентах обязывает лишь информировать население о своем статусе, но не запрещает некоммерческую деятельность. Поэтому в России есть НКО, которые признаны иноагентами, но при этом получают государственные гранты.