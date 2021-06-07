Малков назвал суммы, которые государство готово тратить на поддержку НКО

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 июня 21:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:57
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
20:50
Экономика
Сыровар Сирота рассказал, как санкции способствуют развитию отрасли
20:47
Общество
Крым в составе Украины на форме украинских игроков не впечатлил крымских спортсменов
20:46
Шоу-бизнес
Троицкая поделилась подробностями своей беседы с Собчак на ПМЭФ-2021
20:44
Политика
Байден проведет переговоры с Эрдоганом на саммите НАТО
20:43
Политика
Захарова указала на русофобские настроения в Канаде
Все новости
07 июня 21:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:57
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
20:50
Экономика
Сыровар Сирота рассказал, как санкции способствуют развитию отрасли
20:47
Общество
Крым в составе Украины на форме украинских игроков не впечатлил крымских спортсменов
20:46
Шоу-бизнес
Троицкая поделилась подробностями своей беседы с Собчак на ПМЭФ-2021
20:44
Политика
Байден проведет переговоры с Эрдоганом на саммите НАТО
20:43
Политика
Захарова указала на русофобские настроения в Канаде
Все новости

Малков назвал суммы, которые государство готово тратить на поддержку НКО

Общество
Малков назвал суммы, которые государство готово тратить на поддержку НКО
Федеральное агентство новостей  / 


Государство активно взялось за некоммерческие организации — НКО. Какие-то из них признаются иноагентами, что накладывает ряд ограничений на их деятельность, а каким-то, напротив, протягивают руку помощи в виде субсидий и грантов. Только в Петербурге в этом году с полсотни НКО получат субсидии на развитие своих проектов. Нужны ли НКО в России? Чем они занимаются? Кто такие НКО-иноагенты? На эти вопросы в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, ответил член Общественной палаты Петербурга Андрей Малков.

Государство активно поддерживает НКО за счет профильных организаций и ведомств, рассказал Малкин. По его словам, один только комитет по культуре готов тратить на это около миллиарда рублей в год, комитет по молодежной политике — скромнее, там для НКО предусмотрено всего 100 млн рублей. В целом, схема подачи заявки на конкурс везде примерно одинаковая. НКО могут представить на конкурс любой проект: в сфере образования, культуры, градозащиты, молодежной политики. Победителей определяет специальная комиссия, которая состоит из представителей крупных профильных организаций и муниципалитетов. Они и определяют, какие проекты наиболее важны для города.

«Есть два вида предоставления денег. Первый — это финансовое обеспечение, когда организатор сначала подает заявку и только потом проводит мероприятие. В зависимости от комитета, такое авансирование осуществляется по-разному. Например, в комитете по молодежной политике 80% выплачивают до и 20% — после проведения мероприятия. Второй — это возмещение уже сделанных затрат. Сначала делаете мероприятие, а потом просите у государства компенсацию, если считаете нужным», — пояснил представитель Общественной палаты.

Касательно целевого использования субсидий Малкин подчеркнул, что НКО так же, как и коммерческие структуры, работают на основе устава и в соответствии с учредительными документами. Если деньги потрачены неэффективно, то возникнут серьезные проблемы с проверяющими органами. Но источники финансирования НКО могут быть разными, отметил он. Некоторые благотворительные фонды имеют довольно большой оборот средств за счет частных пожертвований.

«В благотворительности есть ежегодный аудит. Они могут тратить до 15% полученных денежных средств на уставные цели организации и на развитие. В обычных некоммерческих организациях, если грантодатель не дал указаний, распределение денежных потоков осуществляется самостоятельно. Поэтому в некоторых случаях они могут потратить любую сумму по своему усмотрению», — объяснил он.

В Петербурге НКО достаточно много, но, по мнению Малкина, для их полноценной работы не хватает единого ресурсного центра, чтобы можно было соединить их деятельность в правильном направлении. Такой центр помог бы успешно оптимизировать затраты и увеличить количество благополучателей.

Мерами государственной поддержки, как правило, пользуются организации, занятые в социальной сфере: работа с трудными подростками, инвалидами, пожилыми людьми. Такие НКО помогают делать мир лучше, уверен спикер. При этом он отметил, что, даже если в такие организации деньги поступают из-за рубежа, в этом нет ничего предосудительного.

«Получаешь иностранные деньги — просто не участвуй в политических историях. Это логично. Если поступающие из зарубежного фонда деньги тратятся на благое дело — это одно. Если на участие в политической деятельности — пиши у себя на всех ресурсах, что ты являешься иностранным агентом», — заявил он.

Спикер объяснил, что закон об иноагентах обязывает лишь информировать население о своем статусе, но не запрещает некоммерческую деятельность. Поэтому в России есть НКО, которые признаны иноагентами, но при этом получают государственные гранты.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Малков назвал суммы, которые государство готово тратить на поддержку НКО
нко иноагенты малков
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 93912 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 57511 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 33945 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Политика 32715 5 июня 2021
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Великобритания пытается связать пьяный дебош солдат НАТО в Эстонии с «рукой Кремля»
Армия 21476 7 июня 2021
Великобритания пытается связать пьяный дебош солдат НАТО в Эстонии с «рукой Кремля»
Рейтинг@Mail.ru