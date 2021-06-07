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19:33
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:32
Происшествия
Упавшее дерево повредило шесть машин в Москве
19:31
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:31
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
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Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор

Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
Федеральное агентство новостей  / 

США не считают нужным тратить время на организацию личной встречи и очное общение с украинским лидером из-за потери Киевом статуса политического субъекта. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной Думы РФ Анатолий Выборный.

Так он прокомментировал сообщение советника руководителя офиса украинского президента Михаила Подоляка о том, что телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского состоится в понедельник.

«В последнее время государственная политика Украины, по сути, обезличена, репутация потеряна. Значение Украины на международной площадке — на нулевой отметке. Это государство используется в нужный момент, например для выстраивания антироссийской риторики», — пояснил мнение Выборный.

Депутат рассказал, что к такому положению дел привели непоследовательные действия и заявления Украины на международной арене, а также отсутствие собственного мнения по ключевым вопросам международной повестки.

В частности, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью порталу Axios заявил, что был «неприятно удивлен» отказом США ввести санкции против оператора «Северного потока — 2», компании Nord Stream 2 AG, а также тем, что узнал об этом «из прессы». В той же беседе украинский лидер подчеркнул, что готов встретиться с президентом США перед российско-американским саммитом в Женеве.

«Такие игроки, как США и Евросоюз, прекрасно понимают, что в любой момент Украину можно поставить на место, потому что собственного мнения у Киева нет. По большому счету, зачем тратить время на Украину? Может ли она повлиять на события на международной арене? Нет, не может. Имеет ли она свое лицо? Тоже нет», — добавил Выборный.

Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат подчеркнул, что встречи на высшем уровне проводятся между государствами, обладающими политической субъектностью.

«Встреча с президентом России или президентом Китая — это совсем другое дело. Россия — суверенное государство, и никто не может указывать, как ей выстраивать свою политику. Да, предпринимаются попытки: мы видим санкционное давление, антироссийскую риторику. Но Россия продолжает последовательно выстраивать свою политику, четко следуя своим целям и задачам. Если Вашингтон может определять политику Украины, то с Россией — совершенно другая ситуация. Соответственно, с ней нужно выстраивать отношения как с равным партнером», — резюмировал собеседник ФАН.

По информации советника руководителя офиса украинского президента Михаила Подоляка, запланированный на 7 июня разговор будет посвящен обмену мнениями «по острым вопросам глобальной повестки», в частности по ситуации на украинской восточной границе и «в целом по спектру украинско-российских отношений».

За несколько часов до этого заявления стало известно, что Белый дом передумал приглашать Зеленского на личную встречу с Байденом.

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Все новости / Политика / Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
сша украина джозеф байден владимир зеленский анатолий выборный
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