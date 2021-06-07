Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор

США не считают нужным тратить время на организацию личной встречи и очное общение с украинским лидером из-за потери Киевом статуса политического субъекта. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной Думы РФ Анатолий Выборный.

Так он прокомментировал сообщение советника руководителя офиса украинского президента Михаила Подоляка о том, что телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского состоится в понедельник.

«В последнее время государственная политика Украины, по сути, обезличена, репутация потеряна. Значение Украины на международной площадке — на нулевой отметке. Это государство используется в нужный момент, например для выстраивания антироссийской риторики», — пояснил мнение Выборный.

Депутат рассказал, что к такому положению дел привели непоследовательные действия и заявления Украины на международной арене, а также отсутствие собственного мнения по ключевым вопросам международной повестки.

В частности, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью порталу Axios заявил, что был «неприятно удивлен» отказом США ввести санкции против оператора «Северного потока — 2», компании Nord Stream 2 AG, а также тем, что узнал об этом «из прессы». В той же беседе украинский лидер подчеркнул, что готов встретиться с президентом США перед российско-американским саммитом в Женеве.

«Такие игроки, как США и Евросоюз, прекрасно понимают, что в любой момент Украину можно поставить на место, потому что собственного мнения у Киева нет. По большому счету, зачем тратить время на Украину? Может ли она повлиять на события на международной арене? Нет, не может. Имеет ли она свое лицо? Тоже нет», — добавил Выборный.

Федеральное агентство новостей /

Депутат подчеркнул, что встречи на высшем уровне проводятся между государствами, обладающими политической субъектностью.

«Встреча с президентом России или президентом Китая — это совсем другое дело. Россия — суверенное государство, и никто не может указывать, как ей выстраивать свою политику. Да, предпринимаются попытки: мы видим санкционное давление, антироссийскую риторику. Но Россия продолжает последовательно выстраивать свою политику, четко следуя своим целям и задачам. Если Вашингтон может определять политику Украины, то с Россией — совершенно другая ситуация. Соответственно, с ней нужно выстраивать отношения как с равным партнером», — резюмировал собеседник ФАН.

По информации советника руководителя офиса украинского президента Михаила Подоляка, запланированный на 7 июня разговор будет посвящен обмену мнениями «по острым вопросам глобальной повестки», в частности по ситуации на украинской восточной границе и «в целом по спектру украинско-российских отношений».

За несколько часов до этого заявления стало известно, что Белый дом передумал приглашать Зеленского на личную встречу с Байденом.