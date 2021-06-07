Школьник на электросамокате сбил женщину в Волгограде

Волгоград, 7 июня. Женщина получила травму головы после наезда школьника на электросамокате, передает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Пострадавшая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В итоге ее госпитализировали. Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения. Личность подростка, сбившего местную жительницу, в настоящий момент установлена. Других подробностей по этому делу пока не приводится.

Следственный комитет нагрянул с обысками в сервис по прокату электросамокатов в Петербурге. Мероприятия связаны с инцидентом, когда двое молодых людей наехали и избили мужчину.