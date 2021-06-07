В Крыму назвали рекламой появление полуострова на форме украинских футболистов

Москва, 7 июня. Форма украинских футболистов, в которой они будут выступать на чемпионате Европы, является «неожиданной рекламой» Крыма, заявила член Совфеда от полуострова Ольга Ковитиди.

Соответствующее заявление крымский сенатор сделала в эфире «Радио 1». На форме украинской команды изображен контур страны, включающий территории Донбаса и Крым.

«Размещение Крыма на форме игроков сборной Украины мы расцениваем как популяризацию республики – субъекта РФ – в разгар курортного сезона. Это для нас неожиданная реклама полуострова, хотя он не нуждается в ней», — подчеркнула она.

Кроме того, Ковитиди заявляла, что президент Украины Владимир Зеленский не принимает самостоятельных решений, поэтому ждать от него каких-то шагов по налаживанию отношений с Россией не приходится, сообщала «Национальная служба новостей».

Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская иронично прокомментировала форму спортсменов с картой страны и полуостровом. По ее словам, можно было бы провести совместный матч крымских и украинских футболистов.