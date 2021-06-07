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07 июня 21:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:57
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
20:50
Экономика
Сыровар Сирота рассказал, как санкции способствуют развитию отрасли
20:47
Общество
Крым в составе Украины на форме украинских игроков не впечатлил крымских спортсменов
20:46
Шоу-бизнес
Троицкая поделилась подробностями своей беседы с Собчак на ПМЭФ-2021
20:44
Политика
Байден проведет переговоры с Эрдоганом на саммите НАТО
20:43
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Рыбаки из Пензы случайно поймали на удочку чайку вместо рыбы

Общество
Рыбаки из Пензы случайно поймали на удочку чайку вместо рыбы
pixabay.com

Пенза, 7 июня. Рыболовы областного центра похвастались в соцсетях необычным уловом. Вместо желанного речного обитателя заложником блесны стала пролетавшая над водоемом чайка, случайно попавшая на линию заброса. 

На видеозаписи, которую спиннингисты разместили на стене местного рыболовного сообщества «ВКонтакте», видно, что туловище и лапы птицы запутались в леске, отчего она упала в воду. Для спасения пернатого от верной смерти рыбаки выволокли его на берег, где провели операцию по деблокированию пострадавшего. 

После того как леска была распутана, испуганную чайку отпустили на волю. 

Ранее ФАН писал о неосторожной косуле, которая застряла в воротах одной из гимназий Пензы. Для вызволения обессиленного животного из стального плена руководство учебного заведения было вынуждено прибегнуть к помощи спасательной службы.

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Все новости / Общество / Рыбаки из Пензы случайно поймали на удочку чайку вместо рыбы
россия пенза рыбалка рыба чайка пензенская область
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