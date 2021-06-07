Рыбаки из Пензы случайно поймали на удочку чайку вместо рыбы

Пенза, 7 июня. Рыболовы областного центра похвастались в соцсетях необычным уловом. Вместо желанного речного обитателя заложником блесны стала пролетавшая над водоемом чайка, случайно попавшая на линию заброса.

На видеозаписи, которую спиннингисты разместили на стене местного рыболовного сообщества «ВКонтакте», видно, что туловище и лапы птицы запутались в леске, отчего она упала в воду. Для спасения пернатого от верной смерти рыбаки выволокли его на берег, где провели операцию по деблокированию пострадавшего.

После того как леска была распутана, испуганную чайку отпустили на волю.

Ранее ФАН писал о неосторожной косуле, которая застряла в воротах одной из гимназий Пензы. Для вызволения обессиленного животного из стального плена руководство учебного заведения было вынуждено прибегнуть к помощи спасательной службы.