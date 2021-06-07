Ретейлер Wildberries предлагает клиентам товары в кредит и рассрочку

Москва, 7 июня. Российский онлайн-ретейлер Wildberries запустил сервис по продаже товаров в кредит и рассрочку, следует из сообщения компании.

Сервис реализован с использованием технологий искусственного интеллекта (AI). Покупатель сможет получить ответ от финансовой организации за несколько минут. Партнерами при разработке выступили брокерская компания Direct Credit, несколько банков и микрофинансовых организаций, в будущем этот перечень будет пополняться.

В кредит россияне смогут приобрести любые позиции из 11 млн наименований товаров площадки, а для некоторой продукции из категории «Бытовая техника и электроника» будет доступна беспроцентная рассрочка. Минимальная сумма покупки составит 5 тысяч рублей, а сроки предоставления займа — в диапазоне от 6 до 24 месяцев. В Wildberries выразили надежду, что с помощью сервиса покупатели будут приобретать электронику и бытовую технику.

В апреле российский ретейлер запустил продажи для жителей США. Страна стала 14-й, где есть представительство Wildberries.