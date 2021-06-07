Онищенко объяснил, почему необходимо включить вакцинацию от COVID-19 в трудовые договоры

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07 июня 19:33
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новостей
19:31
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:31
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:17
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
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Наука
Ученые предупредили об очередной опасности глобального потепления
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Онищенко объяснил, почему необходимо включить вакцинацию от COVID-19 в трудовые договоры

Общество
Онищенко объяснил, почему необходимо включить вакцинацию от COVID-19 в трудовые договоры
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 июня. Обязательную вакцинацию от коронавируса необходимо включить в трудовые договоры, считает депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, это нововведение в первую очередь должно касаться тех сфер, в которых работники часто контактируют с другими людьми. Онищенко отметил, что сегодня прививки от опасной инфекции должны относиться к элементам стандартной для любых предприятий техники безопасности, передает «Политика Сегодня».

«Это должно быть условием трудового договора, что вы, в случае подъема заболеваемости COVID-19 или гриппа, обязаны привиться, чтобы ваше предприятие не тратило деньги на ваше лечение», — обьяснил парламентарий.

По мнению Онищенко, работников сферы общественного питания, транспорта, торговли и медицины необходимо прививать «без излишних рефлексий на тему прав человека».

Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента РФ Владимира Путина по вакцинации иностранцев от коронавирусной инфекции COVID-19, передает RT.

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Все новости / Общество / Онищенко объяснил, почему необходимо включить вакцинацию от COVID-19 в трудовые договоры
онищенко вакцинация коронавирус трудовой договор
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