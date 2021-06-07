Онищенко объяснил, почему необходимо включить вакцинацию от COVID-19 в трудовые договоры

Москва, 7 июня. Обязательную вакцинацию от коронавируса необходимо включить в трудовые договоры, считает депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, это нововведение в первую очередь должно касаться тех сфер, в которых работники часто контактируют с другими людьми. Онищенко отметил, что сегодня прививки от опасной инфекции должны относиться к элементам стандартной для любых предприятий техники безопасности, передает «Политика Сегодня».

«Это должно быть условием трудового договора, что вы, в случае подъема заболеваемости COVID-19 или гриппа, обязаны привиться, чтобы ваше предприятие не тратило деньги на ваше лечение», — обьяснил парламентарий.

По мнению Онищенко, работников сферы общественного питания, транспорта, торговли и медицины необходимо прививать «без излишних рефлексий на тему прав человека».

Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента РФ Владимира Путина по вакцинации иностранцев от коронавирусной инфекции COVID-19, передает RT.