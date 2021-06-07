Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников

Донбасс, 7 июня. Украинские войска нанесли удары из тяжелых минометов по ДНР, под Горловкой подорвалась мирная жительница. Киев готовит спецоперацию в ЛНР. Местные власти и силовики терроризируют жителей Луганской области. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.
Оперативная обстановка
В минувшие сутки украинские войска обстреляли четыре населенных пункта Донецкой Народной Республики, в оборонном ведомстве ДНР сообщают о пяти обстрелах. Огонь с применением тяжелых 120-мм минометов велся на Горловском и Донецком направлениях обороны, на Мариупольском украинские силовики стреляли из противотанковых гранатометов. Результатом обстрела Донецка стало повреждение частного домовладения. В Луганской Народной Республике обстрелов не зафиксировано.
Днем в воскресенье мирная жительница Горловки подорвалась на неразорвавшемся украинском боеприпасе в районе поселка шахты Гагарина, сообщает управление Народной милиции ДНР. Женщина занималась сбором грибов, в результате инцидента получила тяжелые ранения, но осталась жива. Отметим, что данный участок постоянно обстреливается киевскими силовиками, что влечет за собой опасность для мирных жителей не только быть убитыми или раненными в результате агрессии, но и пострадать от не сдетонировавших взрывных устройств.
Киев готовит спецоперацию в ЛНР
Об этом свидетельствует информация разведки армейского корпуса ЛНР. В зону ответственности 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Трехизбенки Луганской области переброшено разведывательное подразделение из состава 8-го полка специального назначения сил специальных операций украинской армии.
Бойцы данного подразделения, как правило, привлекаются украинским командованием для проведения диверсий и терактов на территории республик Донбасса. В Народной милиции ЛНР заявили, что готовы к отражению провокаций противника, которые могут «привести к потерям ВСУ и позору украинской армии».
Местные власти и силовики терроризируют жителей Луганской области
Репрессии в прямом смысле этого слова применяют к жителям Луганской области местные правоохранители, представители власти и Службы безопасности Украины, сообщают в Луганском управлении Народной милиции. Силовики совместно с представителями военно-гражданских администраций населенных пунктов проводят мероприятия по поиску гражданских, которые имеют связи с родственниками или знакомыми в ЛНР.
Людей при малейших подозрениях задерживают и отвозят на допросы в отделения местной полиции. В ходе «бесед» осуществляются вербовочные мероприятия, а если человек не идет на контакт с «защитниками» Украины, его склоняют к сотрудничеству при помощи угроз и давления на родственников и близких. Важно отметить, что поводом для задержания и осуществления перечисленных выше манипуляций может послужить даже простое наличие у задержанного неблизких знакомых на территории Луганской Народной Республики.
Армия Киева набирает уголовников
В общем-то, новостью данный факт давно не является, но если в самом начале так называемой «антитеррористической операции» контингент из уголовников и наркоманов набирали в добробаты с целью проведения карательных акций такого порядка, для которых просто невозможно задействовать вооруженные силы, то сейчас ситуация меняется. Людей с уголовным прошлым набирают по контракту в ВСУ с целью хоть как-то если не решить, то отстрочить катастрофу с некомплектом личного состава.
В Народной милиции ДНР сообщают, что в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ сформирована группа вербовщиков, которая направлена в Ровенскую область для набора контрактников. Дело в том, что в указанной бригаде фиксируется серьезное падение морально-психологического состояния бойцов, и как следствие — пьянство, наркомания и дезертирство бойцов. Причина таким процессам проста — постоянное перенесение сроков внутренней ротации, то есть военнослужащих, стоящих на передовых позициях, некем менять даже в рамках одной бригады.
При помощи группы вербовщиков командование воинской части планирует принять на службу по контракту как можно больше новобранцев, для чего вербовщикам поставлена задача не обращать внимание на судимости кандидатов, а также на другие антисоциальные проявления и наклонности. Армия Киева продолжает стремительно деградировать, констатируют в республиках Донбасса, и приведенная выше информация — одно из подтверждений данного процесса.