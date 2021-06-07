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07 июня 19:32
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новостей
19:31
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:31
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:17
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
19:03
Наука
Ученые предупредили об очередной опасности глобального потепления
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Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников

Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 7 июня. Украинские войска нанесли удары из тяжелых минометов по ДНР, под Горловкой подорвалась мирная жительница. Киев готовит спецоперацию в ЛНР. Местные власти и силовики терроризируют жителей Луганской области. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска обстреляли четыре населенных пункта Донецкой Народной Республики, в оборонном ведомстве ДНР сообщают о пяти обстрелах. Огонь с применением тяжелых 120-мм минометов велся на Горловском и Донецком направлениях обороны, на Мариупольском украинские силовики стреляли из противотанковых гранатометов. Результатом обстрела Донецка стало повреждение частного домовладения. В Луганской Народной Республике обстрелов не зафиксировано.

Днем в воскресенье мирная жительница Горловки подорвалась на неразорвавшемся украинском боеприпасе в районе поселка шахты Гагарина, сообщает управление Народной милиции ДНР. Женщина занималась сбором грибов, в результате инцидента получила тяжелые ранения, но осталась жива. Отметим, что данный участок постоянно обстреливается киевскими силовиками, что влечет за собой опасность для мирных жителей не только быть убитыми или раненными в результате агрессии, но и пострадать от не сдетонировавших взрывных устройств.

Киев готовит спецоперацию в ЛНР

Об этом свидетельствует информация разведки армейского корпуса ЛНР. В зону ответственности 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Трехизбенки Луганской области переброшено разведывательное подразделение из состава 8-го полка специального назначения сил специальных операций украинской армии.

Бойцы данного подразделения, как правило, привлекаются украинским командованием для проведения диверсий и терактов на территории республик Донбасса. В Народной милиции ЛНР заявили, что готовы к отражению провокаций противника, которые могут «привести к потерям ВСУ и позору украинской армии».

Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
Федеральное агентство новостей  / 

Местные власти и силовики терроризируют жителей Луганской области

Репрессии в прямом смысле этого слова применяют к жителям Луганской области местные правоохранители, представители власти и Службы безопасности Украины, сообщают в Луганском управлении Народной милиции. Силовики совместно с представителями военно-гражданских администраций населенных пунктов проводят мероприятия по поиску гражданских, которые имеют связи с родственниками или знакомыми в ЛНР.

Людей при малейших подозрениях задерживают и отвозят на допросы в отделения местной полиции. В ходе «бесед» осуществляются вербовочные мероприятия, а если человек не идет на контакт с «защитниками» Украины, его склоняют к сотрудничеству при помощи угроз и давления на родственников и близких. Важно отметить, что поводом для задержания и осуществления перечисленных выше манипуляций может послужить даже простое наличие у задержанного неблизких знакомых на территории Луганской Народной Республики.

Армия Киева набирает уголовников

В общем-то, новостью данный факт давно не является, но если в самом начале так называемой «антитеррористической операции» контингент из уголовников и наркоманов набирали в добробаты с целью проведения карательных акций такого порядка, для которых просто невозможно задействовать вооруженные силы, то сейчас ситуация меняется. Людей с уголовным прошлым набирают по контракту в ВСУ с целью хоть как-то если не решить, то отстрочить катастрофу с некомплектом личного состава.

В Народной милиции ДНР сообщают, что в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ сформирована группа вербовщиков, которая направлена в Ровенскую область для набора контрактников. Дело в том, что в указанной бригаде фиксируется серьезное падение морально-психологического состояния бойцов, и как следствие — пьянство, наркомания и дезертирство бойцов. Причина таким процессам проста — постоянное перенесение сроков внутренней ротации, то есть военнослужащих, стоящих на передовых позициях, некем менять даже в рамках одной бригады.

Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
Федеральное агентство новостей  / 

При помощи группы вербовщиков командование воинской части планирует принять на службу по контракту как можно больше новобранцев, для чего вербовщикам поставлена задача не обращать внимание на судимости кандидатов, а также на другие антисоциальные проявления и наклонности. Армия Киева продолжает стремительно деградировать, констатируют в республиках Донбасса, и приведенная выше информация — одно из подтверждений данного процесса.

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