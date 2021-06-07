Донбасс, 7 июня. Украинские войска нанесли удары из тяжелых минометов по ДНР, под Горловкой подорвалась мирная жительница. Киев готовит спецоперацию в ЛНР. Местные власти и силовики терроризируют жителей Луганской области. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска обстреляли четыре населенных пункта Донецкой Народной Республики, в оборонном ведомстве ДНР сообщают о пяти обстрелах. Огонь с применением тяжелых 120-мм минометов велся на Горловском и Донецком направлениях обороны, на Мариупольском украинские силовики стреляли из противотанковых гранатометов. Результатом обстрела Донецка стало повреждение частного домовладения. В Луганской Народной Республике обстрелов не зафиксировано.

Днем в воскресенье мирная жительница Горловки подорвалась на неразорвавшемся украинском боеприпасе в районе поселка шахты Гагарина, сообщает управление Народной милиции ДНР. Женщина занималась сбором грибов, в результате инцидента получила тяжелые ранения, но осталась жива. Отметим, что данный участок постоянно обстреливается киевскими силовиками, что влечет за собой опасность для мирных жителей не только быть убитыми или раненными в результате агрессии, но и пострадать от не сдетонировавших взрывных устройств.

Киев готовит спецоперацию в ЛНР

Об этом свидетельствует информация разведки армейского корпуса ЛНР. В зону ответственности 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Трехизбенки Луганской области переброшено разведывательное подразделение из состава 8-го полка специального назначения сил специальных операций украинской армии.

Бойцы данного подразделения, как правило, привлекаются украинским командованием для проведения диверсий и терактов на территории республик Донбасса. В Народной милиции ЛНР заявили, что готовы к отражению провокаций противника, которые могут «привести к потерям ВСУ и позору украинской армии».

Федеральное агентство новостей /

Местные власти и силовики терроризируют жителей Луганской области

Репрессии в прямом смысле этого слова применяют к жителям Луганской области местные правоохранители, представители власти и Службы безопасности Украины, сообщают в Луганском управлении Народной милиции. Силовики совместно с представителями военно-гражданских администраций населенных пунктов проводят мероприятия по поиску гражданских, которые имеют связи с родственниками или знакомыми в ЛНР.

Людей при малейших подозрениях задерживают и отвозят на допросы в отделения местной полиции. В ходе «бесед» осуществляются вербовочные мероприятия, а если человек не идет на контакт с «защитниками» Украины, его склоняют к сотрудничеству при помощи угроз и давления на родственников и близких. Важно отметить, что поводом для задержания и осуществления перечисленных выше манипуляций может послужить даже простое наличие у задержанного неблизких знакомых на территории Луганской Народной Республики.

Армия Киева набирает уголовников

В общем-то, новостью данный факт давно не является, но если в самом начале так называемой «антитеррористической операции» контингент из уголовников и наркоманов набирали в добробаты с целью проведения карательных акций такого порядка, для которых просто невозможно задействовать вооруженные силы, то сейчас ситуация меняется. Людей с уголовным прошлым набирают по контракту в ВСУ с целью хоть как-то если не решить, то отстрочить катастрофу с некомплектом личного состава.

В Народной милиции ДНР сообщают, что в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ сформирована группа вербовщиков, которая направлена в Ровенскую область для набора контрактников. Дело в том, что в указанной бригаде фиксируется серьезное падение морально-психологического состояния бойцов, и как следствие — пьянство, наркомания и дезертирство бойцов. Причина таким процессам проста — постоянное перенесение сроков внутренней ротации, то есть военнослужащих, стоящих на передовых позициях, некем менять даже в рамках одной бригады.

Федеральное агентство новостей /

При помощи группы вербовщиков командование воинской части планирует принять на службу по контракту как можно больше новобранцев, для чего вербовщикам поставлена задача не обращать внимание на судимости кандидатов, а также на другие антисоциальные проявления и наклонности. Армия Киева продолжает стремительно деградировать, констатируют в республиках Донбасса, и приведенная выше информация — одно из подтверждений данного процесса.