Эксперт Дмитрий Панов рассказал, как Петербургу повысить свой инвестиционный рейтинг

Санкт-Петербург, 7 июня. О возможностях роста инвестиционного рейтинга Северной столицы после проведенного здесь экономического форума в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» высказался координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов.

«Для всех деловых объединений нашего города, конечно, крайне неприятно осознавать, что мы с четвертого места переместились на восьмое. Эти вот дивиденды от снижения мы должны все вместе сейчас скоординированно восстанавливать. Потому что, безусловно, приятно слышать в своем городе о высоком инвестиционном рейтинге», — рассказывает о ситуации эксперт.

Снижение инвестиционного рейтинга Панов напрямую связывает с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, который наблюдался в Петербурге. А выход из ситуации, по его мнению, лежит в том, чтобы сфокусировать работу на взаимодействии с частными инвесторами, а не квазигосударственными компаниями.

«Безусловно, нам бы хотелось еще больше интегрироваться в соглашения государственно-частного партнерства, в офсетные контракты. Сейчас достаточно много инструментов разрабатывается, в том числе формируется инвестиционный стандарт — все направлено на то, чтобы максимально восстановить экономику по результатам пандемии. А самое главное, чтобы наше государство было открыто не только для внутренних инвесторов, но и иностранных. ˂…˃ Хотелось бы, чтобы конкуренция была и в этом вопросе», — заключает Дмитрий Панов.

Федеральное агентство новостей /

В ходе пресс-конференции эксперты «Деловой России» озвучили несколько, на их взгляд, ключевых соглашений ПМЭФ-2021. Напомним, по итогам крупного международного события участниками было подписано порядка 800 контрактов на общую сумму в 3,8 трлн рублей.