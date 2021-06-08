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04:30
Шоу-бизнес
Эд Ширан вместе с Элтоном Джоном спел для звезды «Друзей»
04:30
Происшествия
Бизнесвумен разбила банку со сметаной о голову бабушки На Украине
04:29
Политика
Байден обсудил с Зеленским передачу Украине 900 тыс. доз вакцины от COVID-19
04:28
Общество
Диетолог назвала недопустимые во время похудения напитки
04:27
Происшествия
Рыбалка закончилась смертью 72-летнего мужчины в Приморье
04:26
Спорт
«Заслуживают санкции»: французы раскритиковали форму сборной Украины с Крымом
04:26
Общество
Медики раскрыли преимущества и недостатки энергетиков
04:02
Общество
Почти половина россиян не берет кредиты из-за страха влезть в долги
04:02
Общество
Как появился Всемирный день петербургских котов
04:00
Экономика
Глава МЭР указа на пользу позитивных новостей об «СП-2» для курса рубля
03:47
Общество
Более 60 человек привлекут к ответственности после крупных энергоаварий в Приморье
03:41
Экономика
ФАС не нашла нарушений при проверке магазинов и цен на мясо
03:38
Общество
Российский «Спутник V» может быть применен для вакцинации беременных женщин
03:35
Общество
Российские ученые выяснили уровень стресса у врачей в «красной зоне»
03:32
Политика
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03:04
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Эксперт Дмитрий Панов рассказал, как Петербургу повысить свой инвестиционный рейтинг

Экономика
Эксперт Дмитрий Панов рассказал, как Петербургу повысить свой инвестиционный рейтинг
Федеральное агентство новостей  / 

Санкт-Петербург, 7 июня. О возможностях роста инвестиционного рейтинга Северной столицы после проведенного здесь экономического форума в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» высказался координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов.

«Для всех деловых объединений нашего города, конечно, крайне неприятно осознавать, что мы с четвертого места переместились на восьмое. Эти вот дивиденды от снижения мы должны все вместе сейчас скоординированно восстанавливать. Потому что, безусловно, приятно слышать в своем городе о высоком инвестиционном рейтинге», — рассказывает о ситуации эксперт.

Снижение инвестиционного рейтинга Панов напрямую связывает с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, который наблюдался в Петербурге. А выход из ситуации, по его мнению, лежит в том, чтобы сфокусировать работу на взаимодействии с частными инвесторами, а не квазигосударственными компаниями.

«Безусловно, нам бы хотелось еще больше интегрироваться в соглашения государственно-частного партнерства, в офсетные контракты. Сейчас достаточно много инструментов разрабатывается, в том числе формируется инвестиционный стандарт — все направлено на то, чтобы максимально восстановить экономику по результатам пандемии. А самое главное, чтобы наше государство было открыто не только для внутренних инвесторов, но и иностранных. ˂…˃ Хотелось бы, чтобы конкуренция была и в этом вопросе», — заключает Дмитрий Панов.

Эксперт Дмитрий Панов рассказал, как Петербургу повысить свой инвестиционный рейтинг
Федеральное агентство новостей  / 

В ходе пресс-конференции эксперты «Деловой России» озвучили несколько, на их взгляд, ключевых соглашений ПМЭФ-2021. Напомним, по итогам крупного международного события участниками было подписано порядка 800 контрактов на общую сумму в 3,8 трлн рублей.

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Все новости / Экономика / Эксперт Дмитрий Панов рассказал, как Петербургу повысить свой инвестиционный рейтинг
россия экономика инвестиции пмэф-2021
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