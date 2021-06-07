Ученые из США указали на возможное искусственное происхождение коронавируса

Вашингтон, 7 июня. Американские ученые представили результаты исследования коронавирусной инфекции. Генетический след в образце может указывать на искусственное происхождение вируса.

Специалисты Калифорнийского университета в Беркли провели исследование коронавируса. Описание работы было приведено в издании The Wall Street Journal. По словам авторов статьи, доктора Стивена Куэя и профессора Ричарда Мюллера, в COVID-19 обнаружены генетические следы, которые могут указывать на происхождение вируса в лабораторных условиях.

Речь идет о комбинации CGG-CGG. Она усиливает заразность и летальность вирусов. По словам ученых, в природе такая комбинация встречается редко, что в теории может указывать на ее искусственное происхождение.

Ранее сообщалось, что американские ученые обнаружили новый опасный коронавирус. Переносчиком инфекции могут являться собаки.