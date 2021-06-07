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07 июня 19:32
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19:31
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:31
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:17
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
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19:03
Наука
Ученые предупредили об очередной опасности глобального потепления
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Ученые из США указали на возможное искусственное происхождение коронавируса

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Общество
Ученые из США указали на возможное искусственное происхождение коронавируса
pixabay.com

Вашингтон, 7 июня. Американские ученые представили результаты исследования коронавирусной инфекции. Генетический след в образце может указывать на искусственное происхождение вируса.

Специалисты Калифорнийского университета в Беркли провели исследование коронавируса. Описание работы было приведено в издании The Wall Street Journal. По словам авторов статьи, доктора Стивена Куэя и профессора Ричарда Мюллера, в COVID-19 обнаружены генетические следы, которые могут указывать на происхождение вируса в лабораторных условиях.

Речь идет о комбинации CGG-CGG. Она усиливает заразность и летальность вирусов. По словам ученых, в природе такая комбинация встречается редко, что в теории может указывать на ее искусственное происхождение.

Ранее сообщалось, что американские ученые обнаружили новый опасный коронавирус. Переносчиком инфекции могут являться собаки.

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исследование происхождение коронавирус
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