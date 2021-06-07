Жертвами пожара на химзаводе в Индии стали 14 человек

Нью-Дели, 7 июня. На заводе по производству дезинфицирующих средств вспыхнул пожар. Инцидент случился в промышленной зоне рядом с индийским городом Пуна.

В момент ЧП на заводе находились около 40 человек. Только 20 из них удалось спастись. По предварительной версии, на предприятии случилось короткое замыкание. На месте происшествия работает пожарная бригада. С огнем борются восемь расчетов.

На данный момент найдено только 14 погибших. Их может быть больше. Поиски других жертв продолжаются.

Крупный пожар случился в парке Маяковского в Екатеринбурге. Предварительно огонь распространился из-за тополиного пуха. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Эвакуацию людей проводили сотрудники МВД.