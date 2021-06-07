Генсек НАТО назвал причины повышенного интереса Альянса к Арктике

Брюссель, 7 июня. НАТО планирует нарастить свое присутствие в Арктике из-за климатических изменений и влияния России, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Значение имеет и повышающийся интерес Китая к северным территориям, уточнил он. В связи с таянием льдов и укрепившимся военным присутствием России Североатлантический альянс также усиливает свое внимание к Арктике, подчеркнул Столтенберг.

Союзники Альянса активнее инвестируют в создание боевой авиации, патрульных лодок и других необходимых вещей. С их помощью НАТО планирует усилить свои позиции на Крайнем Севере.

Представители СМИ ранее составили список из пяти видов уникального вооружения и техники ВС России, применяемых в Арктике. В список попали танк, зенитные установки, вездеход и машина огневой поддержки.