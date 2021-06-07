Япония разместила Курилы на карте с маршрутом олимпийского огня

Токио, 7 июня. Япония разработала карту эстафеты огня перед стартом Олимпийских игр, где расположила лишние острова.

Перед началом Олимпийских игр в Токио в стране проходит эстафета огня. Маршрут предполагает перемещение факела по всем значимым городам страны. На карте также оказались «дополнительные» острова. Это российские Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов, которые в Японии называют Хабомаи, передает SKR.SU.

Эстафета огня продлится в Японии 121 день. Она закончится в день начала Олимпийских игр-2020 в Токио, 23 июля. В ходе эстафеты применяются все меры, способствующие предотвращению распространения коронавируса.

Ранее руководитель Международного олимпийского комитета (МОК) подтвердил безопасность соревнований в японской столице, передает «Национальная служба новостей». Правительство страны также выступило с заявлением, что не допустит отмены состязаний.