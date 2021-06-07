Несамостоятельные Украина и Прибалтика не получили приглашение на MCIS в Москве

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07 июня 19:32
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новостей
19:31
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:31
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:17
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
19:03
Наука
Ученые предупредили об очередной опасности глобального потепления
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Несамостоятельные Украина и Прибалтика не получили приглашение на MCIS в Москве

Политика
Несамостоятельные Украина и Прибалтика не получили приглашение на MCIS в Москве
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Москва, 7 июня. Минобороны РФ не пригласили на ежегодную Московскую конференцию по международной безопасности несубъектные и несамостоятельные Украину, Польшу и страны Прибалтики.

Российские специалисты не внесли в список приглашенных страны, которые не обладают собственным суверенитетом и не распоряжаются своей внешней политикой, так как диалог с ними считает нецелесообразным. Обсуждать международную безопасность в Балтийском регионе будут напрямую с США, которые диктуют правила игры в Прибалтике и большей части Европы. Ни Прибалтику, ни Украину Россия не считает субъектами военной политики. НАТО как организация также не была приглашена на форум.

Приглашение на MCIS получили 119 стран, среди них практически все государства из блока НАТО. На конференцию ежегодно съезжаются представители военных ведомств стран мира, которые обсуждают и проверяют работу каналов прямой связи между военными. Это крайне важно для исключения вероятности случайности или ошибки, которые могут привести к развязыванию вооруженного конфликта. Это критично для тех регионов, военные силы регулярно соприкасаются из-за высокой концентрации на небольшой территории. В частности, Ближний Восток или Прибалтика.

Балтийские страны, Польша и Украина не будут участвовать в обсуждении международной безопасности, так как не являются суверенными государствами, Россия приняла решение не размениваться на второстепенные коммуникации с их военными ведомствами, а вести диалог с покровителями из США, пишет аналитический портал RuBaltic.Ru.

Латвия, Литва и Эстония наравне с Украиной являются главными возмутителями спокойствия, и все это именно потому, что не имеют собственной воли во внешнеполитических отношениях. Обсуждение Украины будет происходить, это безусловно, но без самой Украины. Сами по себе эти страны не несут угрозы для РФ, пугает их несамостоятельность и готовность устроить вооруженную провокацию по указке «сверху».

«Как кинулся Саакашвили в 2008 году, когда ухитрился за пять дней сделать из одной страны три», — отмечают авторы публикации.

Интересны критерии, по которым Москва осуществляла выбор участников нынешней конференции. Аналитики отмечают, что отношение стран к РФ не имело значения для отбора, так же как неадекватность в восприятии РФ властями страны. Об этом свидетельствуют приглашения, которые получили Великобритания и Чехия.

Наличие у стран собственной мощной армии также не стало критерием для приглашения на форум, иначе в списке не было бы Словакии и Словении. Геополитическая позиция не стала основой для выбора участниц конференции — прозападную Грузию проигнорировали, а Индию пригласили.

«Критерий только один. Наличие у страны суверенитета и независимости. Факт проведения страной самостоятельной внешней политики», — пишет издание.

Будь у Прибалтики больше самостоятельности, вряд ли бы власти стран действовали во вред своим национальным интересам. Дружеские отношения между соседями могли бы быть экономически выгодно всем участникам — латвии, Литве, Эстонии и России.

На данный момент у руля Прибалтийских стран стоят «неадекватные персонажи», которые променяли национальные интересы на сомнительное покровительство Запада и готовы по малейшему щелчку своих «хозяев» разжечь пожар на границе с Россией. Соответственно, не имеет смысла вести диалог с вассалами, хотя диалог о безопасности в регионе крайне необходим.

Британские военные в очередной раз продемонстрировали свой «профессионализм» — из-за пьяного дебоша их высадили из поезда в Эстонии. Великобритании тут же углядела в этом «российский след».

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Все новости / Политика / Несамостоятельные Украина и Прибалтика не получили приглашение на MCIS в Москве
нато прибалтика международная безопасность московская конференция
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