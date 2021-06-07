Москва, 7 июня. Минобороны РФ не пригласили на ежегодную Московскую конференцию по международной безопасности несубъектные и несамостоятельные Украину, Польшу и страны Прибалтики.

Российские специалисты не внесли в список приглашенных страны, которые не обладают собственным суверенитетом и не распоряжаются своей внешней политикой, так как диалог с ними считает нецелесообразным. Обсуждать международную безопасность в Балтийском регионе будут напрямую с США, которые диктуют правила игры в Прибалтике и большей части Европы. Ни Прибалтику, ни Украину Россия не считает субъектами военной политики. НАТО как организация также не была приглашена на форум.

Приглашение на MCIS получили 119 стран, среди них практически все государства из блока НАТО. На конференцию ежегодно съезжаются представители военных ведомств стран мира, которые обсуждают и проверяют работу каналов прямой связи между военными. Это крайне важно для исключения вероятности случайности или ошибки, которые могут привести к развязыванию вооруженного конфликта. Это критично для тех регионов, военные силы регулярно соприкасаются из-за высокой концентрации на небольшой территории. В частности, Ближний Восток или Прибалтика.

Балтийские страны, Польша и Украина не будут участвовать в обсуждении международной безопасности, так как не являются суверенными государствами, Россия приняла решение не размениваться на второстепенные коммуникации с их военными ведомствами, а вести диалог с покровителями из США, пишет аналитический портал RuBaltic.Ru.

Латвия, Литва и Эстония наравне с Украиной являются главными возмутителями спокойствия, и все это именно потому, что не имеют собственной воли во внешнеполитических отношениях. Обсуждение Украины будет происходить, это безусловно, но без самой Украины. Сами по себе эти страны не несут угрозы для РФ, пугает их несамостоятельность и готовность устроить вооруженную провокацию по указке «сверху».

«Как кинулся Саакашвили в 2008 году, когда ухитрился за пять дней сделать из одной страны три», — отмечают авторы публикации.

Интересны критерии, по которым Москва осуществляла выбор участников нынешней конференции. Аналитики отмечают, что отношение стран к РФ не имело значения для отбора, так же как неадекватность в восприятии РФ властями страны. Об этом свидетельствуют приглашения, которые получили Великобритания и Чехия.

Наличие у стран собственной мощной армии также не стало критерием для приглашения на форум, иначе в списке не было бы Словакии и Словении. Геополитическая позиция не стала основой для выбора участниц конференции — прозападную Грузию проигнорировали, а Индию пригласили.

«Критерий только один. Наличие у страны суверенитета и независимости. Факт проведения страной самостоятельной внешней политики», — пишет издание.

Будь у Прибалтики больше самостоятельности, вряд ли бы власти стран действовали во вред своим национальным интересам. Дружеские отношения между соседями могли бы быть экономически выгодно всем участникам — латвии, Литве, Эстонии и России.

На данный момент у руля Прибалтийских стран стоят «неадекватные персонажи», которые променяли национальные интересы на сомнительное покровительство Запада и готовы по малейшему щелчку своих «хозяев» разжечь пожар на границе с Россией. Соответственно, не имеет смысла вести диалог с вассалами, хотя диалог о безопасности в регионе крайне необходим.

Британские военные в очередной раз продемонстрировали свой «профессионализм» — из-за пьяного дебоша их высадили из поезда в Эстонии. Великобритании тут же углядела в этом «российский след».