Распространение коронавируса в мире снижается шестую неделю подряд

Женева, 7 июня. Количество новых случаев заражения коронавирусом в мире снижается шестую неделю подряд, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Всемирная организация здравоохранения фиксирует положительную тенденцию в количестве новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На протяжении шести недель это число снижается.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, с момента начала пандемии COVID-19 в мире выявлено 173 374 931 случай заражения. Наибольшее количество заболевших приходится на США, Индию, Бразилию, Францию и Турцию.

Эффективным способом защиты от коронавирусной инфекции остается вакцинация. Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан пройти эту процедуру.