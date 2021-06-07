«Форсаж-9» вошел во внеконкурсную программу Каннского кинофестиваля

Канны, 7 июня. Остросюжетный боевик «Форсаж» покажут в рамках внеконкурсной программы международного Каннского кинофестиваля. Показ девятой части состоится 14 июля.

Новинка с Вином Дизелем и Джоном Синой неплохо показала себя в международном прокате, очередная часть гоночного боевика собрала более 250 миллионов долларов, сообщает Variety. Предполагается, что съемочная команда фильма не поедет ради такого события во Францию, но явно оценила успех.

По традиции в Каннах проходят премьеры не только авторского, но и массового кино. 20 лет назад на больших экранах фестиваля состоялся премьерный показ анимационного фильма «Шрек». А три года назад в рамках фестиваля прошла премьера спин-оффа «Звездных войн» про Хана Соло.

Каннский кинофестиваль в этом году будет проходить с 6 по 17 июля. Организаторы уже объявили список фильмов из конкурсной программы. В этом году в нее попала работа отечественного режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».