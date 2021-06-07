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07 июня 19:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:31
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:31
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:17
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
19:03
Наука
Ученые предупредили об очередной опасности глобального потепления
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«Форсаж-9» вошел во внеконкурсную программу Каннского кинофестиваля

Общество
«Форсаж-9» вошел во внеконкурсную программу Каннского кинофестиваля
кадр из фильма «Форсаж-9»

Канны, 7 июня. Остросюжетный боевик «Форсаж» покажут в рамках внеконкурсной программы международного Каннского кинофестиваля. Показ девятой части состоится 14 июля.

Новинка с Вином Дизелем и Джоном Синой неплохо показала себя в международном прокате, очередная часть гоночного боевика собрала более 250 миллионов долларов, сообщает Variety. Предполагается, что съемочная команда фильма не поедет ради такого события во Францию, но явно оценила успех.

По традиции в Каннах проходят премьеры не только авторского, но и массового кино. 20 лет назад на больших экранах фестиваля состоялся премьерный показ анимационного фильма «Шрек». А три года назад в рамках фестиваля прошла премьера спин-оффа «Звездных войн» про Хана Соло.

Каннский кинофестиваль в этом году будет проходить с 6 по 17 июля. Организаторы уже объявили список фильмов из конкурсной программы. В этом году в нее попала работа отечественного режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».

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кино канны фестиваль форсаж-9
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