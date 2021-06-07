Baijiahao: долгожданный подарок Индии от России обернется проблемами для США

Пекин, 7 июня. Индия получила от России долгожданный подарок, который сильно подпортил настроение США. Речь идет о новых ЗРС С-400, которые должны быть переданы Нью-Дели до конца года.

В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что Индия давно хотела получить российские зенитные системы С-400. Недавно стало известно, что Россия подтвердила факт передачи вооружений своему стратегическому партнеру, передает «ПолитРоссия».

«Российскую систему противовоздушной обороны многие эксперты считают самым совершенным оружием в своем классе в мире», — говорится в публикации.

Появление таких боевых систем на вооружении ВС Индии значительно увеличит мощь индийской армии. Кроме того, эксперты полагают, что передача ЗРС в первую очередь обернется проблемами для США, которые были крайне огорчены успешной сделкой индийских властей с Москвой.

«Если бы Индия или Россия действительно боялись санкций США, то не подписали бы контракт по системам С-400 на сумму 5 млрд долларов», — говорят китайские эксперты.

Ранее американцы неоднократно пытались запугать Индию санкциями, которые могут быть введены из-за сотрудничества с Россией в военной сфере. Позднее США поняли, что подобного рода давление не имеет смысла, потому что оно может привести к краху в отношениях с Нью-Дели.

Ранее посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма заявил, что страна ожидает прибытия первой партии комплексов С-400 к концу года. По его словам, договор осуществляется в соответствии с графиком, передает RT.