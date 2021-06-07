Baijiahao: долгожданный подарок Индии от России обернется проблемами для США

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07 июня 19:31
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новостей
19:31
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:31
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:17
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
19:03
Наука
Ученые предупредили об очередной опасности глобального потепления
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Baijiahao: долгожданный подарок Индии от России обернется проблемами для США

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Политика
Baijiahao: долгожданный подарок Индии от России обернется проблемами для США
mil.ru/Пресс-служба Минобороны РФ

Пекин, 7 июня. Индия получила от России долгожданный подарок, который сильно подпортил настроение США. Речь идет о новых ЗРС С-400, которые должны быть переданы Нью-Дели до конца года.

В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что Индия давно хотела получить российские зенитные системы С-400. Недавно стало известно, что Россия подтвердила факт передачи вооружений своему стратегическому партнеру, передает «ПолитРоссия».

«Российскую систему противовоздушной обороны многие эксперты считают самым совершенным оружием в своем классе в мире», — говорится в публикации.

Появление таких боевых систем на вооружении ВС Индии значительно увеличит мощь индийской армии. Кроме того, эксперты полагают, что передача ЗРС в первую очередь обернется проблемами для США, которые были крайне огорчены успешной сделкой индийских властей с Москвой.

«Если бы Индия или Россия действительно боялись санкций США, то не подписали бы контракт по системам С-400 на сумму 5 млрд долларов», — говорят китайские эксперты.

Ранее американцы неоднократно пытались запугать Индию санкциями, которые могут быть введены из-за сотрудничества с Россией в военной сфере. Позднее США поняли, что подобного рода давление не имеет смысла, потому что оно может привести к краху в отношениях с Нью-Дели.

Ранее посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма заявил, что страна ожидает прибытия первой партии комплексов С-400 к концу года. По его словам, договор осуществляется в соответствии с графиком, передает RT.

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Все новости / Политика / Baijiahao: долгожданный подарок Индии от России обернется проблемами для США
россия сша индия c-400
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