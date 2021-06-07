Милонов ответил Жириновскому на предложение сократить рождаемость в России

Москва, 7 июня. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил выплачивать зарплату женщинам за то, что они рожают и воспитывают детей.

Политик прокомментировал слова главы ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил сократить рождаемость в России. По его словам, в каждой семье должен быть только один ребенок, чтобы остановить рост населения на планете.

По мнению Милонова, лидеру ЛПРД следует прекратить читать труды по теории «Золотого миллиарда». Каждый сам решает, как ему лучше жить, передает «Общественная служба новостей».

«Китайцы, японцы, малазийцы, американцы или канадцы и эстонцы могут, вообще, если они того захотят, отказаться от деторождения и жить в свое удовольствие», — сказал Милонов.

Он добавил, что в России многодетные семьи всегда «пользовались почетом и уважением со стороны общества». Депутат даже предложил издать особый закон, чтобы многодетные матери «приравнивались к госслужащим» и им выплачивали зарплату за то, что они рожают и воспитывают детей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 20 июня организовать компенсации родителям, которые приобрели путевки в детские лагеря до начала действия механизма кешбэка. Этим вопросом займется Правительство РФ, передает «Национальная служба новостей».

Владимир Жириновский также предложил изменить возрастной порог детства и продлить его до 30 лет. Об этом он сообщил во время пленарного заседания Госдумы.