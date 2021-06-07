Милонов ответил Жириновскому на предложение сократить рождаемость в России

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07 июня 19:31
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новостей
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:26
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:26
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:17
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
19:03
Наука
Ученые предупредили об очередной опасности глобального потепления
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Милонов ответил Жириновскому на предложение сократить рождаемость в России

Политика
Милонов ответил Жириновскому на предложение сократить рождаемость в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 июня. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил выплачивать зарплату женщинам за то, что они рожают и воспитывают детей.

Политик прокомментировал слова главы ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил сократить рождаемость в России. По его словам, в каждой семье должен быть только один ребенок, чтобы остановить рост населения на планете.

По мнению Милонова, лидеру ЛПРД следует прекратить читать труды по теории «Золотого миллиарда». Каждый сам решает, как ему лучше жить, передает «Общественная служба новостей».

«Китайцы, японцы, малазийцы, американцы или канадцы и эстонцы могут, вообще, если они того захотят, отказаться от деторождения и жить в свое удовольствие», — сказал Милонов.

Он добавил, что в России многодетные семьи всегда «пользовались почетом и уважением со стороны общества». Депутат даже предложил издать особый закон, чтобы многодетные матери «приравнивались к госслужащим» и им выплачивали зарплату за то, что они рожают и воспитывают детей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 20 июня организовать компенсации родителям, которые приобрели путевки в детские лагеря до начала действия механизма кешбэка. Этим вопросом займется Правительство РФ, передает «Национальная служба новостей».

Владимир Жириновский также предложил изменить возрастной порог детства и продлить его до 30 лет. Об этом он сообщил во время пленарного заседания Госдумы.

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Все новости / Политика / Милонов ответил Жириновскому на предложение сократить рождаемость в России
Жириновский милонов рождаемость
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