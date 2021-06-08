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03:04
Политика
В Совфеде напомнили США о недопустимости диалога с РФ с «позиции силы»
03:02
Экономика
Эксперт Дмитрий Панов рассказал, как Петербургу повысить свой инвестиционный рейтинг
02:59
Экономика
Решетников оценил решение о продлении программы льготной ипотеки
02:56
Общество
Курские пенсионеры получат по 3 тыс. рублей после прививки от COVID-19
02:50
Политика
США вернули 2,3 млн долларов из выкупа Colonial Pipeline хакерам
02:48
Политика
Зеленский назвал дату очной встречи с Байденом
02:31
Политика
Киев указал Белому дому на решающий момент для остановки «Северного потока — 2»
02:27
Экономика
Спрос на «новую вторичку» в Петербурге привел к росту цен
02:20
Общество
Врач-терапевт предостерег от лечения COVID-19 с помощью народных средств
02:18
Общество
Названы признаки скорой поломки телефона
02:00
Общество
Указаны НКО, признанные иноагентами, которые получают федеральную грантовую поддержку
01:59
Политика
Столтенберг обсудил с Байденом отношения с Россией
01:45
Общество
Названы выплаты, которые ждут россиян летом
01:44
Экономика
Часть пенсионеров сможет получить доплату к пенсии до 12 тыс. рублей
01:42
Происшествия
Пожар дотла уничтожил церковь из фильма «Остров» в Карелии
01:40
Происшествия
Полыхавший в центре Петербурга пожар в жилой квартире ликвидировали
01:15
Происшествия
Пожар полыхает в жилом доме в центре Петербурга
01:15
Общество
Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив после тяжелой реабилитации
01:00
Политика
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Указаны НКО, признанные иноагентами, которые получают федеральную грантовую поддержку

Общество
Указаны НКО, признанные иноагентами, которые получают федеральную грантовую поддержку
Федеральное агентство новостей  / 

О том, почему некоторые зарубежные некоммерческие организации признаются нежелательными в России, рассказал член Общественной палаты Санкт-Петербурга Андрей Малков в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Какие НКО нужны России и что делать с нежелательными организациями».

По словам эксперта, деятельность зарубежных НКО в нашей стране регулируется в том числе простым и понятным правилом.

«У нас есть закон об иностранных агентах. Там всего несколько пунктов, которые нужно соблюдать некоммерческой организации, работающей на территории Российской Федерации. Первое из них, получаешь иностранные деньги — не участвуй в политических историях. Если не прослеживается связи с привлечением аудитории под различные политические темы, то такая организация не будет признана иностранным агентом», — сказал гость.

Андрей Малков подчеркнул, что данное требование помогает избежать путаницы, которой кто-то мог бы воспользоваться.

«Я хотел бы отметить, что это не запрещает некоммерческой организации осуществлять свою деятельность на территории России. Это просто обязывает организацию информировать своих членов и косвенных благополучателей о том, что эта организация получает иностранное финансирование. Просто чтобы не происходила подмена понятий, когда НКО под благими целями начинает вовлекать людей в политическую деятельность», — пояснил собеседник.

В завершение он добавил, что структурам, следующим установленным порядкам, власти готовы оказывать необходимую поддержку.

«У нас есть организации — иностранные агенты, но в том числе получатели грантовой поддержки федерального, регионального уровня. Проблем нет. Просто указывайте это, и все. А если не хотите, то откажитесь от участия в политической жизни», — подытожил член Общественной палаты Санкт-Петербурга.

Ранее ФАН сообщил о том, что президент России Владимир Путин сравнил закон об иноагентах в России и США. По мнению главы государства, наше законодательство в этой сфере мягче, чем в Америке. Лидер нации отметил, что Западу следовало бы обратиться с критикой в адрес Вашингтона.

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Все новости / Общество / Указаны НКО, признанные иноагентами, которые получают федеральную грантовую поддержку
нко иноагенты андрей малков
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