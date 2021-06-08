Указаны НКО, признанные иноагентами, которые получают федеральную грантовую поддержку

О том, почему некоторые зарубежные некоммерческие организации признаются нежелательными в России, рассказал член Общественной палаты Санкт-Петербурга Андрей Малков в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Какие НКО нужны России и что делать с нежелательными организациями».

По словам эксперта, деятельность зарубежных НКО в нашей стране регулируется в том числе простым и понятным правилом.

«У нас есть закон об иностранных агентах. Там всего несколько пунктов, которые нужно соблюдать некоммерческой организации, работающей на территории Российской Федерации. Первое из них, получаешь иностранные деньги — не участвуй в политических историях. Если не прослеживается связи с привлечением аудитории под различные политические темы, то такая организация не будет признана иностранным агентом», — сказал гость.

Андрей Малков подчеркнул, что данное требование помогает избежать путаницы, которой кто-то мог бы воспользоваться.

«Я хотел бы отметить, что это не запрещает некоммерческой организации осуществлять свою деятельность на территории России. Это просто обязывает организацию информировать своих членов и косвенных благополучателей о том, что эта организация получает иностранное финансирование. Просто чтобы не происходила подмена понятий, когда НКО под благими целями начинает вовлекать людей в политическую деятельность», — пояснил собеседник.

В завершение он добавил, что структурам, следующим установленным порядкам, власти готовы оказывать необходимую поддержку.

«У нас есть организации — иностранные агенты, но в том числе получатели грантовой поддержки федерального, регионального уровня. Проблем нет. Просто указывайте это, и все. А если не хотите, то откажитесь от участия в политической жизни», — подытожил член Общественной палаты Санкт-Петербурга.

Ранее ФАН сообщил о том, что президент России Владимир Путин сравнил закон об иноагентах в России и США. По мнению главы государства, наше законодательство в этой сфере мягче, чем в Америке. Лидер нации отметил, что Западу следовало бы обратиться с критикой в адрес Вашингтона.