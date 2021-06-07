Киев, 7 июня. США решили не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG. Решение прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Nord Stream 2 AG является оператором газопровода «Северный поток — 2». Владимир Зеленский удивился, что Вашингтон не проинформировал Киев о планах по поводу газопровода. По его мнению, подобные действия американского президента не направлены на поддержку Украины. Зеленский провел параллель между поведением Байдена и игрой баскетболиста Майкла Джордана, резко меняющим собственную тактику и одерживающим победу. Кроме того, украинский президент заявил о готовности встретиться с Байденом перед диалогом президента США с российским лидером Владимиром Путиным.

Властям Украины приятно думать, что они являются союзниками США в Европе, а также ждать, что Вашингтон начнет советоваться с ними по поводу отношений с РФ, отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня». По его мнению, такое поведение говорит лишь о некомпетентности политиков Украины и похоже на манию величия. Пока США не активизируют действия по «Северному потоку — 2», украинцы показывают непонимание ситуации.

Ранее политолог и ветеран израильских спецслужб Яков Кедми назвал Зеленского позором еврейского народа. По его мнению, украинский президент не выполнил предвыборных обещаний.