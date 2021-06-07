Вашингтон не оправдал ожиданий Зеленского

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 июня 19:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:26
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:26
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:17
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
19:03
Наука
Ученые предупредили об очередной опасности глобального потепления
Все новости
07 июня 19:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:26
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:26
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:17
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
19:03
Наука
Ученые предупредили об очередной опасности глобального потепления
Все новости

Вашингтон не оправдал ожиданий Зеленского

  /   Обновлено: 07 июня 2021 18:58
Политика
Вашингтон не оправдал ожиданий Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 7 июня. США решили не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG. Решение прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Nord Stream 2 AG является оператором газопровода «Северный поток — 2». Владимир Зеленский удивился, что Вашингтон не проинформировал Киев о планах по поводу газопровода. По его мнению, подобные действия американского президента не направлены на поддержку Украины. Зеленский провел параллель между поведением Байдена и игрой баскетболиста Майкла Джордана, резко меняющим собственную тактику и одерживающим победу. Кроме того, украинский президент заявил о готовности встретиться с Байденом перед диалогом президента США с российским лидером Владимиром Путиным.

Властям Украины приятно думать, что они являются союзниками США в Европе, а также ждать, что Вашингтон начнет советоваться с ними по поводу отношений с РФ, отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня». По его мнению, такое поведение говорит лишь о некомпетентности политиков Украины и похоже на манию величия. Пока США не активизируют действия по «Северному потоку — 2», украинцы показывают непонимание ситуации.

Ранее политолог и ветеран израильских спецслужб Яков Кедми назвал Зеленского позором еврейского народа. По его мнению, украинский президент не выполнил предвыборных обещаний.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Вашингтон не оправдал ожиданий Зеленского
зеленский байден северный поток
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 88781 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 55908 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Политика 38452 4 июня 2021
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 33707 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Политика 32040 5 июня 2021
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Рейтинг@Mail.ru