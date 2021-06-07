В США сообщили о выводе половины военного контингента из Афганистана

Вашингтон, 7 июня. Отвод войск США с территорий Афганистана завершен приблизительно наполовину, заявили в американском командовании.

Отмечается, что с момента принятия главой США Джо Байденом решения о выводе американского контингента из США уже было осуществлено более 300 рейсов военно-транспортных самолетов. С помощью воздушных судов вывозятся военные грузы и имущество. Также Афганистан покидают и военнослужащие.

Ранее сообщалось, что США намерены после отвода войск с афганских территорий направить их в Центральную Азию. По мнению издания The National Interest, Вашингтон может перебросить американский контингент в Казахстан, Узбекистан или Индию.