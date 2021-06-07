В МВД рассказали, как нетрезвых граждан будут доставлять в вытрезвители

Москва, 7 июня. МВД согласовало процесс помещения пьяных граждан в медицинские вытрезвители с Минздравом и направило в Минюст РФ для окончательной регистрации.

Полицейские смогут забирать пьяных граждан с улицы, транспорта и из жилья в специализированные медицинские учреждения. Также в такие заведения рискуют попасть выпивающие на площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, скверах и парках. При этом доставлять пьяниц смогут даже с аэропортов и поездов дальнего следования. В вытрезвители будут попадать не только лица в состоянии алкогольного опьянения, но и с наркотической или иной интоксикацией.

Документ согласован с Минздравом России и 14 апреля 2021 года направлен на государственную регистрацию в Минюст России, передает ТАСС. Там отметили, что приказ вступит в силу после государственной регистрации, когда он будет официально опубликован.

Ранее сообщалось, что в России согласовали порядок помещения пьяных граждан в медицинские вытрезвители. Согласно документу, полицейские будут забирать пьяных с улицы и общественного транспорта.