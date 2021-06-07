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19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:26
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:26
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:17
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
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19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
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19:06
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19:03
Наука
Ученые предупредили об очередной опасности глобального потепления
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В МВД рассказали, как нетрезвых граждан будут доставлять в вытрезвители

  /   Обновлено: 07 июня 2021 19:19
Общество
В МВД рассказали, как нетрезвых граждан будут доставлять в вытрезвители
pixabay.com  /  PD

Москва, 7 июня. МВД согласовало процесс помещения пьяных граждан в медицинские вытрезвители с Минздравом и направило в Минюст РФ для окончательной регистрации.

Полицейские смогут забирать пьяных граждан с улицы, транспорта и из жилья в специализированные медицинские учреждения. Также в такие заведения рискуют попасть выпивающие на площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, скверах и парках. При этом доставлять пьяниц смогут даже с аэропортов и поездов дальнего следования. В вытрезвители будут попадать не только лица в состоянии алкогольного опьянения, но и с наркотической или иной интоксикацией.

Документ согласован с Минздравом России и 14 апреля 2021 года направлен на государственную регистрацию в Минюст России, передает ТАСС. Там отметили, что приказ вступит в силу после государственной регистрации, когда он будет официально опубликован.

Ранее сообщалось, что в России согласовали порядок помещения пьяных граждан в медицинские вытрезвители. Согласно документу, полицейские будут забирать пьяных с улицы и общественного транспорта.

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мвд приказ вытрезвитель
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