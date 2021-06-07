Российские машиностроители предложили способ избежать скачков стоимости металла

Москва, 7 июня. Союз машиностроителей России выдвинул несколько экономических предложений для развития отрасли и стабилизации цен.

Общественная организация предложила упразднить импортные пошлины на металлопрокат, после чего ввести демпфер, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке.

Еще одно предложение, прозвучавшее от представителей отрасли, — субсидировать изготовление металлопродукции из средств, полученных от допдоходов бюджета от колебаний стоимости металла.

Последней инициативой было установление высоких пошлин на экспорт лома, по задумке машиностроителей, это должно стабилизировать цены.