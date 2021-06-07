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07 июня 19:31
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19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:26
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:26
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:17
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
19:03
Наука
Ученые предупредили об очередной опасности глобального потепления
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В Саудовской Аравии литий для аккумуляторов будут добывать из морской воды

Технологии
В Саудовской Аравии литий для аккумуляторов будут добывать из морской воды
pixabay.com

Эр-Рияд, 7 июня. Специалисты из Саудовской Аравии разработали метод добычи аккумуляторного лития из морской воды. Они используют мембраны электролиза для получения порошкового фосфата.

В результате процесса электролиза с применением керамической мембраны эксперты получили раствор с концентрацией ионов лития 0,9%. Таким образом, он вполне годится для использования в промышленных литиевых батареях.

Ученые заявили, что полученный материал на 99,94% пригоден для дальнейшей переработки. Также эксперты отмечают дешевизну данного способа. Они сообщили, что стоимость энергии, затраченной для добычи одного килограмма лития, составит не более пяти долларов.

Ранее специалисты из США сообщили, что им удалось создать новую кристаллическую форму кремния. Полученный материал может применяться в перспективных видах электроники, аккумуляторах и солнечных батареях.

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добыча аккумулятор литий
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