В Саудовской Аравии литий для аккумуляторов будут добывать из морской воды

Эр-Рияд, 7 июня. Специалисты из Саудовской Аравии разработали метод добычи аккумуляторного лития из морской воды. Они используют мембраны электролиза для получения порошкового фосфата.

В результате процесса электролиза с применением керамической мембраны эксперты получили раствор с концентрацией ионов лития 0,9%. Таким образом, он вполне годится для использования в промышленных литиевых батареях.

Ученые заявили, что полученный материал на 99,94% пригоден для дальнейшей переработки. Также эксперты отмечают дешевизну данного способа. Они сообщили, что стоимость энергии, затраченной для добычи одного килограмма лития, составит не более пяти долларов.

Ранее специалисты из США сообщили, что им удалось создать новую кристаллическую форму кремния. Полученный материал может применяться в перспективных видах электроники, аккумуляторах и солнечных батареях.