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новостей
09:09
Политика
Посольство КНР в США призвало не политизировать вопрос происхождения COVID-19
09:08
Армия
Армия Германии решила вопрос с недопитым пивом в Афганистане
09:06
Общество
Новое лекарство для людей с болезнью Альцгеймера одобрили в США
09:05
Происшествия
Тело полицейского нашли возле гипермаркета в Екатеринбурге
08:53
Общество
Названы самые дорогие вакансии Москвы и Петербурга
08:53
Общество
Российские авиакомпании просят отложить запрет на регистрацию судов за рубежом
08:51
Общество
Названы города, в которых чаще совершают «пьяные преступления»
08:50
Общество
Почти каждый десятый россиянин летом пересаживается на велосипед
08:44
Шоу-бизнес
Звезда «Матрицы-4» рассказала о подготовке к фильму
08:44
Общество
Какие чудеса может сотворить социальный работник в России
08:43
Общество
Стало известно, когда россияне тратят на такси больше всего
08:42
Шоу-бизнес
Съемки «Зловещих мертвецов» официально стартовали
08:41
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» недовольна предложениями сняться обнаженной
08:37
Общество
Фитотерапевт предупредил о смертельной опасности морковного сока
08:34
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес будет выпускать фильмы на Netflix
08:31
Общество
Шойгу посетил с внезапной проверкой один из московских военкоматов
08:25
Общество
Диетолог "СберЗдоровья" назвал опасные пищевые Е-добавки
08:24
Общество
Меган Маркл и принц Гарри оскорбили Елизавету II именем своей дочери
08:22
Политика
Украинцы раскритиковали политику «антибелорусского импортозамещения» Зеленского
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Общество
Садовод рассказал, что можно посадить в огороде в июне
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Большой успех или провал: что ждет сборную России на ЧЕ-2020 по футболу

Спорт
Большой успех или провал: что ждет сборную России на ЧЕ-2020 по футболу
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

До старта сборной России на чемпионате Европы по футболу осталось всего четыре дня. Команда Станислава Черчесова завершила подготовку к турниру на высокой ноте, одолев Болгарию со счетом 1:0. Однако первый же соперник россиян на турнире будет совсем другого класса — сборная Бельгии входит в число главных фаворитов ЧЕ-2020, поэтому времени на раскачку у наших ребят не будет. Выход в плей-офф представляет для сборной России задачу-минимум: давайте вместе изучим, каковы шансы подопечных Черчесова на успех. Напомним, что из группы напрямую выходят команды, занявшие первое и второе место. Если россияне займут третью строчку, выход будет зависеть от дополнительных показателей — очков и разницы забитых/пропущенных голов.  

Сборная Бельгии (12 июня)

Уже упомянутые выше бельгийцы — безоговорочный фаворит группы B. Команда, ведомая Роберто Мартинесом, прочно возглавляет официальный рейтинг футбольных сборных мира. По соперникам в квалификации Бельгия прошла катком, пропустив только три гола в десяти матчах. Состав лидера нашей группы B потрясает воображение: больше половины футболистов выступает в самых лучших клубах Европы. Чего стоят такие имена как Тибо Куртуа, Эден Азар (оба — «Реал» Мадрид) или Ромелу Лукаку («Интер»), звезд подобного уровня в России сейчас, к сожалению, нет даже близко. Справедливости ради стоит отметить, что лидер бельгийцев Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), скорее всего, пропустит матч с Россией. Но и у нас есть потери, защитник Федор Кудряшов не сыграет из-за травмы.

Если рассматривать статистику личных встреч, то Россия тоже выглядит аутсайдером: в семи играх с бельгийцами мы добыли всего две ничьи, пять раз проиграв. Два поражения случились как раз во время квалификации к Евро, когда Бельгия уверенно разобрала команду Черчесова (3:1, 4:1). Прогноз ФАН: бельгийцы слишком сильны, нам не поможет даже отсутствие Де Брюйне — 0:2. Если зацепимся за ничью, это будет большим успехом, но прямо сейчас не видно, за счет чего Россия может добывать очки.

Большой успех или провал: что ждет сборную России на ЧЕ-2020 по футболу
Global Look Press  / FrankHoermann/SVEN SIMON via www

Сборная Финляндии (16 июня)

Матч с финнами будет ключевым, ведь команде Черчесова здесь будет нужна только победа. Игра с северным соседом, как и встреча с Бельгией, пройдет в Санкт-Петербурге, что должно стать для наших ребят дополнительным преимуществом. Финская сборная впервые в своей истории пробилась на чемпионат Европы, но ее состав выглядит откровенно средним. Больших звезд в заявке нет, хотя форвард «Норвича» Теему Пукки крайне опасен и «пронырлив». Забить северной команде бывает весьма непросто: ее ворота защищает Лукаш Градецки, выступающий за немецкий «Байер». Финны едут с настроем «попортить кровь» всем соперникам по группе, но если они вообще наберут хоть какие-то очки — это уже будет успехом.

История личных встреч говорит за Россию: в четырех матчах мы добились четырех побед, пропустив от финнов только один мяч. Правда, в последний раз мы встречались в далеком 2009 году и с тех пор Финляндия заметно прибавила. Прогноз ФАН: подопечные Черчесова обязаны уверенно побеждать команду Суоми  3:1. Россияне откровенно выше классом, помешать успеху может разве что психологическая неуверенность.

Сборная Дании (21 июня)

Датчане — пожалуй, главный наш соперник в борьбе за второе место. Скандинавы уверенно вышли на Евро, пропустив вперед только мощную сборную Швейцарии. Дания играет очень дисциплинированно, что не изменилось даже после прихода нового тренера Каспера Юлманда. Состав у датчан достаточно сбалансированный, хотя перекос в сторону главной звезды сохраняется — от формы полузащитника Кристиана Эриксена («Интер») по-прежнему зависит очень многое. Есть и другие лидеры: оборону сборной цементирует опытный Симон Кьяр («Милан»), в атаке готов блеснуть перспективный Йонас Винд («Копенгаген»). Дания — не подарок для соперника любого уровня, с ней будет непросто даже мировым грандам. Черчесову нужно чем-то удивлять, чтобы подобрать ключ к скандинавам.

Судьба ранее практически не сводила сборные России и Дании, единственный товарищеский матч в 2012 году завершился нашей победой (2:0). Сейчас на поле выйдут совсем другие команды, имеющие приблизительно равный список плюсов и минусов. Прогноз ФАН: россияне и датчане будут бояться ошибиться, игра пройдет в закрытом стиле без голов — 0:0. Все будет зависеть от того, в какой физической и психологической форме будут находиться команды.

Большой успех или провал: что ждет сборную России на ЧЕ-2020 по футболу
Невские Новости  / Анна Карпова
Для выхода из группы сборной России достаточно просто сыграть в свою силу. Даже обескровленный потерей Кудряшова состав россиян выглядит намного сильнее финнов и как минимум не уступает датчанам. Однако теоретические выкладки ничего не значат, когда начинается игра. Главное, чтобы тренерскому штабу удалось подвести нашу команду к турниру в идеальной форме, тогда можно будет решать куда более серьезные задачи, чем простой выход из группы. Не помешает и капелька везения, которого россиянам в последних играх откровенно не хватало. Не меньшее значение будет иметь поддержка болельщиков, но тут уже все зависит от нас. Болейте за сборную на стадионе, в кафе или дома — нашим игрокам это очень пригодится. 

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Все новости / Спорт / Большой успех или провал: что ждет сборную России на ЧЕ-2020 по футболу
черчесов сборная россии по футболу евро-2020
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