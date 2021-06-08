Большой успех или провал: что ждет сборную России на ЧЕ-2020 по футболу

До старта сборной России на чемпионате Европы по футболу осталось всего четыре дня. Команда Станислава Черчесова завершила подготовку к турниру на высокой ноте, одолев Болгарию со счетом 1:0. Однако первый же соперник россиян на турнире будет совсем другого класса — сборная Бельгии входит в число главных фаворитов ЧЕ-2020, поэтому времени на раскачку у наших ребят не будет. Выход в плей-офф представляет для сборной России задачу-минимум: давайте вместе изучим, каковы шансы подопечных Черчесова на успех. Напомним, что из группы напрямую выходят команды, занявшие первое и второе место. Если россияне займут третью строчку, выход будет зависеть от дополнительных показателей — очков и разницы забитых/пропущенных голов.



Сборная Бельгии (12 июня)



Уже упомянутые выше бельгийцы — безоговорочный фаворит группы B. Команда, ведомая Роберто Мартинесом, прочно возглавляет официальный рейтинг футбольных сборных мира. По соперникам в квалификации Бельгия прошла катком, пропустив только три гола в десяти матчах. Состав лидера нашей группы B потрясает воображение: больше половины футболистов выступает в самых лучших клубах Европы. Чего стоят такие имена как Тибо Куртуа, Эден Азар (оба — «Реал» Мадрид) или Ромелу Лукаку («Интер»), звезд подобного уровня в России сейчас, к сожалению, нет даже близко. Справедливости ради стоит отметить, что лидер бельгийцев Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), скорее всего, пропустит матч с Россией. Но и у нас есть потери, защитник Федор Кудряшов не сыграет из-за травмы.



Если рассматривать статистику личных встреч, то Россия тоже выглядит аутсайдером: в семи играх с бельгийцами мы добыли всего две ничьи, пять раз проиграв. Два поражения случились как раз во время квалификации к Евро, когда Бельгия уверенно разобрала команду Черчесова (3:1, 4:1). Прогноз ФАН: бельгийцы слишком сильны, нам не поможет даже отсутствие Де Брюйне — 0:2. Если зацепимся за ничью, это будет большим успехом, но прямо сейчас не видно, за счет чего Россия может добывать очки.



Global Look Press / FrankHoermann/SVEN SIMON via www

Невские Новости / Анна Карпова