Большой успех или провал: что ждет сборную России на ЧЕ-2020 по футболу

До старта сборной России на чемпионате Европы по футболу осталось всего четыре дня. Команда Станислава Черчесова завершила подготовку к турниру на высокой ноте, одолев Болгарию со счетом 1:0. Однако первый же соперник россиян на турнире будет совсем другого класса — сборная Бельгии входит в число главных фаворитов ЧЕ-2020, поэтому времени на раскачку у наших ребят не будет. Выход в плей-офф представляет для сборной России задачу-минимум: давайте вместе изучим, каковы шансы подопечных Черчесова на успех. Напомним, что из группы напрямую выходят команды, занявшие первое и второе место. Если россияне займут третью строчку, выход будет зависеть от дополнительных показателей — очков и разницы забитых/пропущенных голов.
Сборная Бельгии (12 июня)
Уже упомянутые выше бельгийцы — безоговорочный фаворит группы B. Команда, ведомая Роберто Мартинесом, прочно возглавляет официальный рейтинг футбольных сборных мира. По соперникам в квалификации Бельгия прошла катком, пропустив только три гола в десяти матчах. Состав лидера нашей группы B потрясает воображение: больше половины футболистов выступает в самых лучших клубах Европы. Чего стоят такие имена как Тибо Куртуа, Эден Азар (оба — «Реал» Мадрид) или Ромелу Лукаку («Интер»), звезд подобного уровня в России сейчас, к сожалению, нет даже близко. Справедливости ради стоит отметить, что лидер бельгийцев Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), скорее всего, пропустит матч с Россией. Но и у нас есть потери, защитник Федор Кудряшов не сыграет из-за травмы.
Если рассматривать статистику личных встреч, то Россия тоже выглядит аутсайдером: в семи играх с бельгийцами мы добыли всего две ничьи, пять раз проиграв. Два поражения случились как раз во время квалификации к Евро, когда Бельгия уверенно разобрала команду Черчесова (3:1, 4:1). Прогноз ФАН: бельгийцы слишком сильны, нам не поможет даже отсутствие Де Брюйне — 0:2. Если зацепимся за ничью, это будет большим успехом, но прямо сейчас не видно, за счет чего Россия может добывать очки.
Сборная Финляндии (16 июня)
Матч с финнами будет ключевым, ведь команде Черчесова здесь будет нужна только победа. Игра с северным соседом, как и встреча с Бельгией, пройдет в Санкт-Петербурге, что должно стать для наших ребят дополнительным преимуществом. Финская сборная впервые в своей истории пробилась на чемпионат Европы, но ее состав выглядит откровенно средним. Больших звезд в заявке нет, хотя форвард «Норвича» Теему Пукки крайне опасен и «пронырлив». Забить северной команде бывает весьма непросто: ее ворота защищает Лукаш Градецки, выступающий за немецкий «Байер». Финны едут с настроем «попортить кровь» всем соперникам по группе, но если они вообще наберут хоть какие-то очки — это уже будет успехом.
История личных встреч говорит за Россию: в четырех матчах мы добились четырех побед, пропустив от финнов только один мяч. Правда, в последний раз мы встречались в далеком 2009 году и с тех пор Финляндия заметно прибавила. Прогноз ФАН: подопечные Черчесова обязаны уверенно побеждать команду Суоми — 3:1. Россияне откровенно выше классом, помешать успеху может разве что психологическая неуверенность.
Сборная Дании (21 июня)
Датчане — пожалуй, главный наш соперник в борьбе за второе место. Скандинавы уверенно вышли на Евро, пропустив вперед только мощную сборную Швейцарии. Дания играет очень дисциплинированно, что не изменилось даже после прихода нового тренера Каспера Юлманда. Состав у датчан достаточно сбалансированный, хотя перекос в сторону главной звезды сохраняется — от формы полузащитника Кристиана Эриксена («Интер») по-прежнему зависит очень многое. Есть и другие лидеры: оборону сборной цементирует опытный Симон Кьяр («Милан»), в атаке готов блеснуть перспективный Йонас Винд («Копенгаген»). Дания — не подарок для соперника любого уровня, с ней будет непросто даже мировым грандам. Черчесову нужно чем-то удивлять, чтобы подобрать ключ к скандинавам.
Судьба ранее практически не сводила сборные России и Дании, единственный товарищеский матч в 2012 году завершился нашей победой (2:0). Сейчас на поле выйдут совсем другие команды, имеющие приблизительно равный список плюсов и минусов. Прогноз ФАН: россияне и датчане будут бояться ошибиться, игра пройдет в закрытом стиле без голов — 0:0. Все будет зависеть от того, в какой физической и психологической форме будут находиться команды.