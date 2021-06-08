Федоров назвал оккупантами солдат НАТО, устроивших пьяный дебош в поезде

Глядя на поведение натовских военных на территории прибалтийских государств, можно сделать вывод, что они ими оккупированы. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

В 30 километрах от эстонско-российской границы шестеро британских солдат НАТО были сняты с пассажирского поезда, где они устроили пьяный дебош, кричали и пугали своих попутчиков. Сотрудники местных правоохранительных органов задержали нарушителей общественного порядка и передали их военной полиции Североатлантического альянса — и теперь дебоширов ожидает дисциплинарное взыскание.

Несмотря на очевидность произошедшего, некоторые занялись конспирологией. Так, специалист по России военно-аналитического агентства Jane's Брюс Джонс увидел в инциденте «руку Кремля»: по его словам, конфликт мог быть спровоцирован «агентами Путина», которые решили «воспользоваться состоянием солдат НАТО и подмочить их репутацию».

«Это называется информационной войной, — заявил Федоров. — Мы в очередной раз столкнулись с наглой ложью, целью которой является дискредитация российского руководства на фоне ухудшения отношений с Соединенными Штатами. Против лжи есть только одно оружие — правда».

Global Look Press / Viktor Chernov

Депутат подчеркнул, что Россия должна четко заявить о своих интересах и решить проблему противостояния с Западом юридическим путем.

«Прибалтийские земли являются спорными, поскольку были незаконно выведены из состава СССР в 1990–1991 годах», — заметил парламентарий.

По его словам, солдаты НАТО на территориях Эстонии и других государств, где присутствует воинский контингент Североатлантического альянса, вполне подпадают под определение оккупантов.

«Это даже прописано в нормативных документах, — отметил собеседник ФАН. — Члены армейских контингентов НАТО не могут быть задержаны местной полицией и судимы судами стран, на территории которых они размещены. По сути, у солдат Альянса статус, как у дипломатов, только у этих в руках находится оружие. И руки эти развязаны, прошу заметить! Они могут вести себя, как хотят».

Резюмируя, Федоров вспомнил, как американские военные вели себя в захваченном Ираке, убивая направо и налево, и никто их за это не наказывал.