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08 июня 01:35
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новостей
01:30
Происшествия
Полыхавший в центре Петербурга пожар в жилой квартире ликвидировали
01:28
Общество
Названы выплаты, которые ждут россиян летом
01:15
Происшествия
Пожар полыхает в жилом доме в центре Петербурга
01:15
Общество
Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив после тяжелой реабилитации
01:00
Политика
Федоров назвал оккупантами солдат НАТО, устроивших пьяный дебош в поезде
00:55
Происшествия
Три медика и пациентка пострадали в ДТП с участием «скорой» в Самаре
00:53
Политика
Блинкен составит компанию Байдену на переговорах с Путиным в Женеве
00:43
Общество
«Почта России» планирует запустить бренд для продажи продуктов
00:41
Экономика
Росстат: республики Северного Кавказа оказались в топе «безработных» регионов РФ
00:37
Политика
Сербия отказалась вводить санкции против России ради вступления в Евросоюз
00:34
Политика
Сербия назвала условие отказа от COVID-паспортов
00:32
Экономика
Отказ ФНБ от доллара может обогатить инвесторов в золото
00:32
Происшествия
Водитель специально сбил мусульманскую семью в Канаде
00:30
Общество
Почему мы отмечаем Всемирный день океанов
00:23
Политика
Глава парламента Сербии пожелал Путину и Байдену успеха в июньской встрече
00:19
Наука
Парижские ученые указали на способность возбудителя коклюша вызывать целлюлит
00:09
Армия
Обозревателя NI заинтересовала новая российская снайперская винтовка
00:05
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Федоров назвал оккупантами солдат НАТО, устроивших пьяный дебош в поезде

Политика
Федоров назвал оккупантами солдат НАТО, устроивших пьяный дебош в поезде
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Глядя на поведение натовских военных на территории прибалтийских государств, можно сделать вывод, что они ими оккупированы. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

В 30 километрах от эстонско-российской границы шестеро британских солдат НАТО были сняты с пассажирского поезда, где они устроили пьяный дебош, кричали и пугали своих попутчиков. Сотрудники местных правоохранительных органов задержали нарушителей общественного порядка и передали их военной полиции Североатлантического альянса — и теперь дебоширов ожидает дисциплинарное взыскание.

Несмотря на очевидность произошедшего, некоторые занялись конспирологией. Так, специалист по России военно-аналитического агентства Jane's Брюс Джонс увидел в инциденте «руку Кремля»: по его словам, конфликт мог быть спровоцирован «агентами Путина», которые решили «воспользоваться состоянием солдат НАТО и подмочить их репутацию».

«Это называется информационной войной, — заявил Федоров. — Мы в очередной раз столкнулись с наглой ложью, целью которой является дискредитация российского руководства на фоне ухудшения отношений с Соединенными Штатами. Против лжи есть только одно оружие — правда».

Федоров назвали «оккупантами» солдат НАТО, устроивших пьяный дебош в поезде
Global Look Press  / Viktor Chernov

Депутат подчеркнул, что Россия должна четко заявить о своих интересах и решить проблему противостояния с Западом юридическим путем.

«Прибалтийские земли являются спорными, поскольку были незаконно выведены из состава СССР в 1990–1991 годах», — заметил парламентарий.

По его словам, солдаты НАТО на территориях Эстонии и других государств, где присутствует воинский контингент Североатлантического альянса, вполне подпадают под определение оккупантов.

«Это даже прописано в нормативных документах, — отметил собеседник ФАН. — Члены армейских контингентов НАТО не могут быть задержаны местной полицией и судимы судами стран, на территории которых они размещены. По сути, у солдат Альянса статус, как у дипломатов, только у этих в руках находится оружие. И руки эти развязаны, прошу заметить! Они могут вести себя, как хотят».

Резюмируя, Федоров вспомнил, как американские военные вели себя в захваченном Ираке, убивая направо и налево, и никто их за это не наказывал.

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Все новости / Политика / Федоров назвал оккупантами солдат НАТО, устроивших пьяный дебош в поезде
эстония нато ирак британия федоров
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