Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК

Москва, 7 июня. Передача контрольного пакета акций Башкирской содовой компании под управление Башкирии одобрена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Глава государства подписал соответствующий документ в понедельник, 7 июня. Указ вступает в силу со дня его публикации.

АО «Башкирская содовая компания» занимается производством кальцинированной, пищевой, каустической соды и других товаров. В 2019 году связанная с БСК Башкирская сырьевая компания получила лицензию на разработку горы Куштау на 20 лет. Главу региона Радия Хабирова просили отменить это решение общественники и ученые.

В рамках ПМЭФ Башкортостан заключил соглашений на 120 млрд рублей. Главное, что регион смог привлечь новых партнеров, заявил глава республики в комментарии ФАН.