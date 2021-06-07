Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком

Липецк, 7 июня. В результате страшного ДТП в Липецкой области погибли женщина и два ребенка. Трагедия произошла в Задонском районе на платном участке трассы М-4 «Дон».

Легковой автомобиль врезался на высокой скорости в столб и загорелся. Женщина и двое детей погибли на месте. Водитель, который находился за рулем, выжил, его госпитализировали.

Пожар на месте ДТП ликвидирован. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее два человека погибли в ДТП с фурой под Липецком. Смертельное ДТП произошло на трассе Елец — Долгоруково — Тербуны недалеко от села Братовщина Долгоруковского района.