Начались съемки первого сериала «Квартета И»

Москва, 7 июня. Актерская группа «Квартет И» приступила к съемкам первого сериала в рамках контракта с видеосервисом Start. Комедийный проект получил название «В Бореньке чего-то нет».

Сериал основан на одноименном спектакле, который пользуется популярностью у зрителей. В основе сюжета история творческого кризиса. Действие разворачивается в киностудии во время банкета по случаю окончания съемок. Именно в этот момент вся команда начинает высказывать все недовольство, которое накопилось за съемки.

Главную роль в сериале исполнит Максим Виторган. Ростислав Хаит сыграет Бореньку — Бориса Наумовича, который является директором фильма. Леонид Барац и Александр Демидов станут сценаристами, враждующими из-за женщины. А Камилю Ларину достанется роль артиста, которого вызвали на съемки для замены.

Режиссером сериала выступит начинающий кинематографист Никита Власов. По словам создателей, фильм покажет комедию через драматичные моменты, сообщают в пресс-службе компании Start. Фотографии с первого съемочного дня появились в Instagram-аккаунтах актеров.

В январе этого года артисты подписали эксклюзивный контракт с развивающимся видеосервисом. В рамках сотрудничества артисты впервые займутся созданием сериалов. О количестве проектов пока ничего не известно.