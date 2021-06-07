СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД

Москва, 7 июня. Следственный комитет России возобновил следствие в отношении экс-заместителей начальника департамента МВД Александра Краковского и Александра Бирюкова.

Фигурантов дела вместе со следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, злоумышленники совершили преступление при смягчении меры пресечения предпринимателю Альберту Худоянову.

Сотрудники СК ходатайствовали о продлении ареста в отношении экс-генералов МВД сроком на две недели. Ранее стало известно, что Генпрокуратура России не стала утверждать обвинительное заключение и направила материалы на доследование.