Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре

Краснодар, 7 июня. Следственный комитет завершил расследование дела в отношении эксперта, выдавшего заключение о соответствии требованиям безопасности дома в Музыкальном микрорайоне.

Крупный пожар вспыхнул в многоэтажном жилом доме на Российской улице в Краснодаре в сентябре 2020 года. Площадь возгорания составила 4 тыс. квадратных метров, полностью выгорел верхний этаж. Жильцов удалось эвакуировать, пострадавшими признаны более 50 человек.

По версии следствия, с 2011 по 2012 год застройщик без получения соответствующего разрешения на строительство возвел несколько литеров многоквартирного жилого дома, передает СУ СКР по Краснодарскому краю. Для получения права собственности было необходимо провести экспертизу, которую в итоге поручили филиалу федерального БТИ.

Эксперт понимал, что эксплуатация жилого дома может привести к возгоранию и быстрому распространению огня. Несмотря на это, в актах он изложил недостоверные сведения. Кроме того, обвиняемый указал, что конструкции многоэтажного дома на момент проведения исследования по своим конструктивным особенностям не создают угрозу для жизни и здоровья граждан.

Следствию удалось собрать достаточно доказательств. Теперь уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.