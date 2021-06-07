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07 июня 18:17
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18:14
Экономика
Российские машиностроители предложили способ избежать скачков стоимости металла
18:14
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
18:13
Технологии
В Саудовской Аравии литий для аккумуляторов будут добывать из морской воды
18:13
Происшествия
В Петербурге воспитанница детдома избила девочку из-за муравьев
18:12
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
18:12
Экономика
Эксперты «Деловой России» назвали несколько ключевых соглашений ПМЭФ-2021
18:12
Политика
Леонков старым анекдотом ответил на провал программы противоракетной обороны США
18:08
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:08
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
Все новости

Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре

Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Краснодар, 7 июня. Следственный комитет завершил расследование дела в отношении эксперта, выдавшего заключение о соответствии требованиям безопасности дома в Музыкальном микрорайоне.

Крупный пожар вспыхнул в многоэтажном жилом доме на Российской улице в Краснодаре в сентябре 2020 года. Площадь возгорания составила 4 тыс. квадратных метров, полностью выгорел верхний этаж. Жильцов удалось эвакуировать, пострадавшими признаны более 50 человек.

По версии следствия, с 2011 по 2012 год застройщик без получения соответствующего разрешения на строительство возвел несколько литеров многоквартирного жилого дома, передает СУ СКР по Краснодарскому краю. Для получения права собственности было необходимо провести экспертизу, которую в итоге поручили филиалу федерального БТИ.

Эксперт понимал, что эксплуатация жилого дома может привести к возгоранию и быстрому распространению огня. Несмотря на это, в актах он изложил недостоверные сведения. Кроме того, обвиняемый указал, что конструкции многоэтажного дома на момент проведения исследования по своим конструктивным особенностям не создают угрозу для жизни и здоровья граждан.

Следствию удалось собрать достаточно доказательств. Теперь уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Все новости / Происшествия / Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
суд пожар ск
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