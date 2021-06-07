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07 июня 18:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:14
Экономика
Российские машиностроители предложили способ избежать скачков стоимости металла
18:14
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
18:13
Технологии
В Саудовской Аравии литий для аккумуляторов будут добывать из морской воды
18:13
Происшествия
В Петербурге воспитанница детдома избила девочку из-за муравьев
18:12
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
18:12
Экономика
Эксперты «Деловой России» назвали несколько ключевых соглашений ПМЭФ-2021
18:12
Политика
Леонков старым анекдотом ответил на провал программы противоракетной обороны США
18:08
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:08
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
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Экономист Колташов назвал причину роста бедности среди россиян

Общество
Экономист Колташов назвал причину роста бедности среди россиян
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 7 июня. Реформа образования, одобренная национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», привела к повышению бедности среди россиян.

Образование было реформировано с целью перегрузить начальные классы информацией и домашними заданиями. Об этом заявил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

«Это часть неолиберальной политики, которая должна низы оставить снизу, то есть не дать людям потом, когда они закончат школу, приобрести хорошее образование, не дать осваивать новые профессии, но чтобы они были хорошими потребителями. В конечном итоге это подавляет личность, приводит к перегрузкам», — объяснил Колташов в беседе с «Общественной службой новостей».

Ранее стало известно, что в Госдуме ожидают наступление нового мирового экономического кризиса. По словам главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, решение многих стран «заливать COVID деньгами» было ошибочным.

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россия экономика вшэ
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