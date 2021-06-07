Экономист Колташов назвал причину роста бедности среди россиян

Москва, 7 июня. Реформа образования, одобренная национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», привела к повышению бедности среди россиян.

Образование было реформировано с целью перегрузить начальные классы информацией и домашними заданиями. Об этом заявил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

«Это часть неолиберальной политики, которая должна низы оставить снизу, то есть не дать людям потом, когда они закончат школу, приобрести хорошее образование, не дать осваивать новые профессии, но чтобы они были хорошими потребителями. В конечном итоге это подавляет личность, приводит к перегрузкам», — объяснил Колташов в беседе с «Общественной службой новостей».

Ранее стало известно, что в Госдуме ожидают наступление нового мирового экономического кризиса. По словам главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, решение многих стран «заливать COVID деньгами» было ошибочным.