Экономист Хазин раскрыл пугающую причину истерики Киева по поводу «СП-2»

Москва, 7 июня. Истерика Украины вокруг трубопровода «СП-2» и грядущего саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина имеет веские основания, заявил экономист Михаил Хазин.

Своими соображениями Хазин поделился в эфире Youtube-канала издания «Украина.RU». Хазина спросили, что он думает о будущем Украины после 2024 года — когда закончится контракт на транзит газа через Незалежную, а «Северный поток — 2» уже будет активно качать газ напрямую в ФРГ. Сейчас нет никаких предпосылок к тому, что Россия продлит контракт, который с каждым годом теряет свою выгодность, подчеркнул экономист.

«Когда-то Запад скрутил нам руки и заставил подписать контракт до 2024 года. Но говорить о том, что этот контракт будет продолжен, достаточно наивно, как и в принципе говорить о том, что Украина доживет до 2024 года. В той модели геополитики, которая существовала до недавнего времени, она бы бесспорно продолжила свое существование. Но в настоящий момент все очень сильно меняется, и это очень хорошо видно по той истерике, которую устроили в Киеве по поводу встречи Путина и Байдена», — рассказал Хазин.

Экономист указал на реакцию Запада на выступление Владимира Путина в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Несмотря на то, что многие восприняли выступление российского лидера, как угрожающий сигнал, Европа приняла выступление Путина благосклонно, что очень сильно напугало Киев. Причиной реакции Киева и требования администрации президента страны Владимира Зеленского встретиться с Байденом раньше Путина стал страх за существование самой Украины как государства. В выстраиваемой Байденом системе геополитических отношений Украине может не найтись места, и осознание этого как раз и стало пугающей причиной истерики официального Киева.

Ранее экономист и политолог Михаил Хазин присоединился к многочисленным комментариям и спекуляциям по поводу с инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair и арестом со-основателя запрещенного на территории Белоруссии Telegram-канала Nexta Руслана Протасевича. Хазин отнесся к ситуации иронически и рассказал один из своих любимых анекдотов про Чапаева и Петьку.