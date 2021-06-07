Представитель Российско-Германской ВТП оценил «зеленую» повестку ПМЭФ-2021

Санкт-Петербург, 7 июня. О том, как на прошедшем ПМЭФ-2021 была раскрыта экологическая повестка, в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» высказался директор филиала Северо-Запад Российско-Германской внешнеторговой палаты Владимир Никитенко.

«В принципе, для российско-германских внешнеэкономических отношений энергетика играет ключевую роль. Сейчас в странах Европы мы наблюдаем так называемый энергетический переход на карбононейтральные источники энергии. И площадка форума — это хорошая возможность обсудить будущее совместных энергетических отношений», — делится представитель бизнес-ассоциации.

Среди концепций, озвученных в ходе форума, ярким предложением прозвучал призыв президента Российско-Германской ВТП к созданию водородного альянса между странами. Что однозначно подчеркнуло важность роли, которую мировое сообщество отводит водородной энергетике в будущем экологически чистого производства.

При этом крупнейшая немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall упоминала на заседаниях, что делать ставку исключительно на зеленый водород не стоит, а в качестве переходного периода — необходимого для энергетического поворота в стране — можно использовать голубой водород.

«Надеюсь, что в ближайшее время будут выработаны основные направления реализации этой политики. ˂…˃ Если говорить про источники энергии, то Россия в состоянии производить любые востребованные в Европе. Ну и, соответственно, партнерстве между российскими и западными энергетическими концернами будет выработана та самая стратегия: что делать, где производить водород, каким образом его транспортировать», — заключает эксперт.

Ранее Владимир Никитенко рассказал ФАН, что Российско-Германская ВТП заключила на форуме одно из крупнейших для себя соглашений. Им стал контракт на проектирование и поставку материалов и оборудования для газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге.