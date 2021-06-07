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новостей
18:14
Экономика
Российские машиностроители предложили способ избежать скачков стоимости металла
18:14
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
18:13
Технологии
В Саудовской Аравии литий для аккумуляторов будут добывать из морской воды
18:13
Происшествия
В Петербурге воспитанница детдома избила девочку из-за муравьев
18:12
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
18:12
Экономика
Эксперты «Деловой России» назвали несколько ключевых соглашений ПМЭФ-2021
18:12
Политика
Леонков старым анекдотом ответил на провал программы противоракетной обороны США
18:08
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:08
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
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Представитель Российско-Германской ВТП оценил «зеленую» повестку ПМЭФ-2021

Общество
Представитель Российско-Германской ВТП оценил «зеленую» повестку ПМЭФ-2021
Федеральное агентство новостей  / 

Санкт-Петербург, 7 июня. О том, как на прошедшем ПМЭФ-2021 была раскрыта экологическая повестка, в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» высказался директор филиала Северо-Запад Российско-Германской внешнеторговой палаты Владимир Никитенко.

«В принципе, для российско-германских внешнеэкономических отношений энергетика играет ключевую роль. Сейчас в странах Европы мы наблюдаем так называемый энергетический переход на карбононейтральные источники энергии. И площадка форума — это хорошая возможность обсудить будущее совместных энергетических отношений», — делится представитель бизнес-ассоциации.

Среди концепций, озвученных в ходе форума, ярким предложением прозвучал призыв президента Российско-Германской ВТП к созданию водородного альянса между странами. Что однозначно подчеркнуло важность роли, которую мировое сообщество отводит водородной энергетике в будущем экологически чистого производства.

При этом крупнейшая немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall упоминала на заседаниях, что делать ставку исключительно на зеленый водород не стоит, а в качестве переходного периода — необходимого для энергетического поворота в стране — можно использовать голубой водород.

«Надеюсь, что в ближайшее время будут выработаны основные направления реализации этой политики. ˂…˃ Если говорить про источники энергии, то Россия в состоянии производить любые востребованные в Европе. Ну и, соответственно, партнерстве между российскими и западными энергетическими концернами будет выработана та самая стратегия: что делать, где производить водород, каким образом его транспортировать», — заключает эксперт.

Ранее Владимир Никитенко рассказал ФАН, что Российско-Германская ВТП заключила на форуме одно из крупнейших для себя соглашений. Им стал контракт на проектирование и поставку материалов и оборудования для газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге.

 

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россия экология энергетика пмэф-2021
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