Неизвестный жестоко избил пожилого челябинца из-за замечания

Челябинск, 7 июня. Правоохранители Челябинска ищут молодого человека, который избил пенсионера с помощью приемов рукопашного боя.

Видео избиения выложили в интернет очевидцы произошедшего. По предварительной информации, парень раскачивал свежеустановленное ограждение у дома, а пожилой мужчина сделал ему замечание, сообщает URA.RU. Злоумышленник накинулся на пенсионера и начал избивать его ногами.

Когда пенсионер встал, повернулся спиной и попытался уйти, молодой человек в прыжке сбил его на асфальт и продолжил избивать кулаками. Проезжавшая мимо компания мужчин забрала злоумышленника и осмотрела пенсионера. Сотрудники правоохранительных органов просят сообщить о местоположении нападавшего.