Россияне назвали главные отличия отдыха на родине и за границей

Москва, 7 июня. Россияне признались, что их отдых на родине сильно отличается от отпуска за границей. Речь идет не об эмоциях или впечатлениях, а о выборе времяпровождения.

Путешествуя по России, граждане страны предпочитают проводить время на природе. Если они выезжают за границу, то остаются в городах. Кроме того, на родине туристы выбирают экстремальный отдых, а за пределами РФ ходят на экскурсии.

Онлайн-сервис OneTwoTrip опросил россиян и выяснил, что 67% респондентов ходят по музеям, оказавшись в чужой стране. На родине такое времяпровождение интересно лишь 23% опрошенных.

Аренда автомобилей в заграничных поездках интересна 61% участникам опроса. Главным аргументом они называют удобство. Каршеринг на родине оказался не так интересен россиянам.

Граждане РФ также признались, что традиционные блюда в иностранных заведениях они охотнее будут пробовать, когда находятся в заграничных поездках. Гастрономических экспериментаторов оказалось 80% от общего числа респондентов.

О бюджетном отдыхе в Сочи ранее рассказывала россиянка. Она приобрела тур на Роза Хутор за 18 тыс. рублей и поделилась секретом, как ей удалось сэкономить.