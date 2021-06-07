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07 июня 18:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:14
Российские машиностроители предложили способ избежать скачков стоимости металла
18:14
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
18:13
Технологии
В Саудовской Аравии литий для аккумуляторов будут добывать из морской воды
18:13
Происшествия
В Петербурге воспитанница детдома избила девочку из-за муравьев
18:12
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
18:12
Экономика
Эксперты «Деловой России» назвали несколько ключевых соглашений ПМЭФ-2021
18:12
Политика
Леонков старым анекдотом ответил на провал программы противоракетной обороны США
18:08
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:08
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
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Сын Алибасова рассказал о состоянии продюсера после операции

Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии продюсера после операции
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 7 июня. Продюсер культовой поп-группы «На-На» Бари Алибасов перенес тяжелую операцию на позвоночнике. О состоянии шоумена рассказал его сын Бари Алибасов — младший.

Операцию артисту провели утром 7 июня, процедура продлилась почти четыре часа. Благодаря хирургическому вмешательству, продюсеру вернутся утраченные когнитивные функции и заметно улучшится состояние.

«У него энцефалопатия, и мы титаническими усилиями восстанавливали ему память. Сейчас она работает, насколько это возможно, и он чувствует себя прекрасно», — рассказал сын шоумена в интервью.

Во время операции Алибасову сделали местный наркоз, сообщает «Вечерняя Москва». Хирурги переживали, что общий наркоз может откинуть прогресс сильно назад, поэтому во время процедуры продюсер все слышал и ощущал.

Согласно прогнозам медиков, Алибасов должен был восстанавливаться около трех дней, лежа на больничной койке. Однако спустя час после операции мужчина вскочил и заявил о своей готовности вернуться домой.

«Он уже через час сказал мне: «<...> Я уже нормально себя чувствую». И чуть ли не на своих двоих пошел домой», — поделился наследник шоумена.

После неудачного падения с лестницы продюсер группы «На-На» долгое время передвигался на инвалидной коляске. Музыканты популярного коллектива, узнавшие о состоянии артиста, стали собирать для него деньги.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сын Алибасова рассказал о состоянии продюсера после операции
операция алибасов на-на
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