Сын Алибасова рассказал о состоянии продюсера после операции

Москва, 7 июня. Продюсер культовой поп-группы «На-На» Бари Алибасов перенес тяжелую операцию на позвоночнике. О состоянии шоумена рассказал его сын Бари Алибасов — младший.

Операцию артисту провели утром 7 июня, процедура продлилась почти четыре часа. Благодаря хирургическому вмешательству, продюсеру вернутся утраченные когнитивные функции и заметно улучшится состояние.

«У него энцефалопатия, и мы титаническими усилиями восстанавливали ему память. Сейчас она работает, насколько это возможно, и он чувствует себя прекрасно», — рассказал сын шоумена в интервью.

Во время операции Алибасову сделали местный наркоз, сообщает «Вечерняя Москва». Хирурги переживали, что общий наркоз может откинуть прогресс сильно назад, поэтому во время процедуры продюсер все слышал и ощущал.

Согласно прогнозам медиков, Алибасов должен был восстанавливаться около трех дней, лежа на больничной койке. Однако спустя час после операции мужчина вскочил и заявил о своей готовности вернуться домой.

«Он уже через час сказал мне: «<...> Я уже нормально себя чувствую». И чуть ли не на своих двоих пошел домой», — поделился наследник шоумена.

После неудачного падения с лестницы продюсер группы «На-На» долгое время передвигался на инвалидной коляске. Музыканты популярного коллектива, узнавшие о состоянии артиста, стали собирать для него деньги.