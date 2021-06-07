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07 июня 18:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:14
Российские машиностроители предложили способ избежать скачков стоимости металла
18:14
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
18:13
Технологии
В Саудовской Аравии литий для аккумуляторов будут добывать из морской воды
18:13
Происшествия
В Петербурге воспитанница детдома избила девочку из-за муравьев
18:12
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
18:12
Экономика
Эксперты «Деловой России» назвали несколько ключевых соглашений ПМЭФ-2021
18:12
Политика
Леонков старым анекдотом ответил на провал программы противоракетной обороны США
18:08
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:08
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
17:51
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП под Липецком
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Североатлантический альянс обсуждает с Москвой возможность созыва Совета Россия — НАТО

Политика
Североатлантический альянс обсуждает с Москвой возможность созыва Совета Россия — НАТО
wikipedia.org  /  Swadim / CC BY-SA 4.0

Брюссель, 7 июня. Альянс обсуждает с РФ возможность созыва Совета Россия — НАТО на уровне послов, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Североатлантический альянс предложил Москве провести такую встречу, однако пока не получил ответ. В данный момент между сторонами лишь проводятся консультации.

По словам Столтенберга, этих заседаний не было уже 19 месяцев. Примерно год назад НАТО приглашала власти России на новую встречу, однако она так и не состоялась. Генсек Альянса отметил, что между сторонами сейчас существует много разногласий, которые можно уладить, сев за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО 14 июня. Альянс не стал приглашать Украину и Грузию.

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Все новости / Политика / Североатлантический альянс обсуждает с Москвой возможность созыва Совета Россия — НАТО
нато столтенберг совет россия-нато
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