Североатлантический альянс обсуждает с Москвой возможность созыва Совета Россия — НАТО

Брюссель, 7 июня. Альянс обсуждает с РФ возможность созыва Совета Россия — НАТО на уровне послов, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Североатлантический альянс предложил Москве провести такую встречу, однако пока не получил ответ. В данный момент между сторонами лишь проводятся консультации.

По словам Столтенберга, этих заседаний не было уже 19 месяцев. Примерно год назад НАТО приглашала власти России на новую встречу, однако она так и не состоялась. Генсек Альянса отметил, что между сторонами сейчас существует много разногласий, которые можно уладить, сев за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО 14 июня. Альянс не стал приглашать Украину и Грузию.